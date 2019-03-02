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01:22 (мск), источник: Известия

Экс-жена депутата Госдумы предложила ограничить вход в рестораны «нищебродам»

Актриса и бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах». Ее слова процитировал Twitter телеканала «Москва 24».

Источник: РИА "Новости"

Актриса посчитала, что вход в дорогие рестораны должен быть ограничен.

«Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — отметила Столье.

Позже она удалила этот пост из социальных сетей.

Заявление актрисы возмутило пользователей Twitter.

Одни предлагали подарить ей «билет на Колыму», другие — отправить «в шахты под Екатеринбургом».

«Нужно таких отправлять на общественные работы, глядишь, мозгов прибавится», — добавлял один из пользователей.

В феврале социальные сети возмутило высказывание музыканта Андрея Макаревича, заявившего о том, что «80% населения Земли — идиоты». При этом себя лидер «Машины времени» причислил к оставшимся 20%.

За светской львицей Илоной Столье может следить экс-депутат Виталий Южилин
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31 октября 2018© Ньюстюб
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