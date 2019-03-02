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12:08 (мск), источник: Российская газета

В России наступила Вселенская родительская суббота

Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.

Источник: Reuters

Для непривычного уха название «Вселенская мясопустная родительская суббота» звучит непонятно, хотя это один из основных дней православного календаря, когда верующие поминают усопших. Вообще в Церкви усопших поминают каждую субботу — ведь впереди воскресенье, день, напоминающий нам о Воскресении Христа и о том, что отныне смерть побеждена (поэтому мы чаще и употребляем слово «усопшие», а не «умершие»).

Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких — такие субботы и называются «родительские».

Родительских суббот много: Церковь осознает важность наших молитв за тех, кто уже не может молиться сам и напоминает верующим о нашем долге перед ушедшими родными и близкими.

А шесть раз в году во время богослужения мы молитвенно поминаем не только тех усопших, память о которых еще жива в роде человеческом, не только наших предков, родных и любимых, но и всех «от века усопших православных христиан». Причем, «как сподобившихся христианской кончины, так и тех, кто не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви». Вот эти дни и называются «вселенскими».

Теперь про слово «мясопустная» в названии субботы 2 марта 2019 года.

Церковнославянское слово «мясопуст» эквивалентно греческому глаголу, переводимому как «мясо оставляю», «мясо отпускаю», то есть ем его последний раз.

И так как следующий, воскресный день — последний, когда верующие позволяют себе «вкушать мясо», день, когда мы «мясо оставляем», то есть «мясопустный», субботу накануне тоже называют «мясопустной» — для того, чтобы отличить ее от другой вселенской родительской субботы — от Троицкой.

И все-таки в этот день для верующих главное не предстоящие пищевые ограничения Великого поста, начинающего через неделю, после Масленицы. Главное — наша молитва за усопших. Завтрашнее воскресенье будет посвящено Страшному суду и сегодня, во время богослужений Вселенской мясопустной родительской субботы, Церковь поминает «всех от Адама и до днесь усопших во благочестии и правой вере».

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Это день, когда Церковь особенно молится о тех умерших, которые по тем или иным причинам не получили церковного отпевания или церковной молитвы: «узаконенных псалмов и песнопений памяти не получиша». Молится за тех, кто был похищен внезапной смертью на чужбине, в море и непроходимых горах, на утесах, в пропастях; погиб от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи, а также обо всех бедных и немощных.

Святитель Афанасий (Сахаров) писал: «Если бы все православные христиане стали молиться исключительно только о своих сродниках и друзьях, какая была бы им мзда, какая была бы им благодать?.. При таком порядке, когда каждый молился бы только о своих, молитва о любимых сродниках наших и друзьях и о нас самих продолжилась бы лишь в течение нескольких лет или десятилетий после кончины, только до тех пор, пока живы и не позабыли еще усопших знавшие и любившие их, — а дальше некому уже было бы поминать их». Поэтому Церковь и выделяет особенные дни, когда мы молимся обо всех.

Но нужны ли усопшим наши молитвы?

Святитель Феофан Затворник пишет: «Отшедшие живы, и общение у нас с ними не пресекается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным или другим; так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или к грешным. Это долг любви братской. Пока последним судом не разделены верующие, все они, и живые, и умершие, единую Церковь составляют. И все мы взаимно друг к другу должны относиться, как члены одного тела, в духе доброхотства и любительного общения, и живые, и умершие, — не разгораживаясь пополам умиранием».

Душа человеческая сотворена бессмертной, она не умирает вместе со своим телом и после разлучения с ним, то есть после физической смерти, предстает перед Богом на частный суд.

Пройдя этот частный суд, до всеобщего воскресения и Страшного суда душа пребывает в ожидании своей вечной участи. Где именно пребывает? Нам знать не дано.

«В доме Отца Моего обителей много», — говорит Своим ученикам Иисус Христос. Но раз душа бессмертна, раз она «пребывает», пусть даже и неизвестно где, значит, она не только находится в зоне доступа наших молитв, но и нуждается в них.

Тексты богослужения Вселенской мясопустной родительской субботы раскрывают нам «богословие смерти и воскресения». И во время молитв по усопшим, задолго до Пасхи, в храме звучит пасхальное восклицание: «Христос воскресе!», и дальше удивительное обращение ко всем усопшим, поразительный призыв к ним: «Христос воскресе… Дерзайте вси мертвии!» Завтра в храмах вспоминают Страшный суд, и Церковь «хочет несколько ослабить страх этого грозного Дня, хочет приободрить усопших, а вместе и живых» (святитель Афанасий (Сахаров).

В этот день православные стараются быть на службе и не только поставить свечу об упокоении, написать записку на панихиду, но и помолиться на службе, исповедоваться и причаститься. После богослужения в день родительской субботы принято приходить на кладбище, но, если погода не позволяет, не стоит расстраиваться: главное, в чем нуждаются наши усопшие близкие — это наша молитва. И в 2019 году будут еще дни церковного поминания усопших: 23 и 30 марта, 6 апреля, 7 мая (Радоница) и 9 мая (поминовение усопших воинов), 15 июня (Троицкая родительская суббота) и 2 ноября (Димитриевская родительская суббота).

Мария Городова

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