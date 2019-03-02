В России наступила Вселенская родительская суббота
Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.
Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.
Для непривычного уха название «Вселенская мясопустная родительская суббота» звучит непонятно, хотя это один из основных дней православного календаря, когда верующие поминают усопших. Вообще в Церкви усопших поминают каждую субботу — ведь впереди воскресенье, день, напоминающий нам о Воскресении Христа и о том, что отныне смерть побеждена (поэтому мы чаще и употребляем слово «усопшие», а не «умершие»).
Родительских суббот много: Церковь осознает важность наших молитв за тех, кто уже не может молиться сам и напоминает верующим о нашем долге перед ушедшими родными и близкими.
А шесть раз в году во время богослужения мы молитвенно поминаем не только тех усопших, память о которых еще жива в роде человеческом, не только наших предков, родных и любимых, но и всех «от века усопших православных христиан». Причем, «как сподобившихся христианской кончины, так и тех, кто не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви». Вот эти дни и называются «вселенскими».
Теперь про слово «мясопустная» в названии субботы 2 марта 2019 года.
И так как следующий, воскресный день — последний, когда верующие позволяют себе «вкушать мясо», день, когда мы «мясо оставляем», то есть «мясопустный», субботу накануне тоже называют «мясопустной» — для того, чтобы отличить ее от другой вселенской родительской субботы — от Троицкой.
И
Это день, когда Церковь особенно молится о тех умерших, которые по тем или иным причинам не получили церковного отпевания или церковной молитвы: «узаконенных псалмов и песнопений памяти не получиша». Молится за тех, кто был похищен внезапной смертью на чужбине, в море и непроходимых горах, на утесах, в пропастях; погиб от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи, а также обо всех бедных и немощных.
Святитель Афанасий (Сахаров) писал: «Если бы все православные христиане стали молиться исключительно только о своих сродниках и друзьях, какая была бы им мзда, какая была бы им благодать?.. При таком порядке, когда каждый молился бы только о своих, молитва о любимых сродниках наших и друзьях и о нас самих продолжилась бы лишь в течение нескольких лет или десятилетий после кончины, только до тех пор, пока живы и не позабыли еще усопших знавшие и любившие их, — а дальше некому уже было бы поминать их». Поэтому Церковь и выделяет особенные дни, когда мы молимся обо всех.
Святитель Феофан Затворник пишет: «Отшедшие живы, и общение у нас с ними не пресекается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным или другим; так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или к грешным. Это долг любви братской. Пока последним судом не разделены верующие, все они, и живые, и умершие, единую Церковь составляют. И все мы взаимно друг к другу должны относиться, как члены одного тела, в духе доброхотства и любительного общения, и живые, и умершие, — не разгораживаясь пополам умиранием».
Пройдя этот частный суд, до всеобщего воскресения и Страшного суда душа пребывает в ожидании своей вечной участи. Где именно пребывает? Нам знать не дано.
«В доме Отца Моего обителей много», — говорит Своим ученикам Иисус Христос. Но раз душа бессмертна, раз она «пребывает», пусть даже и неизвестно где, значит, она не только находится в зоне доступа наших молитв, но и нуждается в них.
Тексты богослужения Вселенской мясопустной родительской субботы раскрывают нам «богословие смерти и воскресения». И во время молитв по усопшим, задолго до Пасхи, в храме звучит пасхальное восклицание: «Христос воскресе!», и дальше удивительное обращение ко всем усопшим, поразительный призыв к ним: «Христос воскресе… Дерзайте вси мертвии!» Завтра в храмах вспоминают Страшный суд, и Церковь «хочет несколько ослабить страх этого грозного Дня, хочет приободрить усопших, а вместе и живых» (святитель Афанасий (Сахаров).
В этот день православные стараются быть на службе и не только поставить свечу об упокоении, написать записку на панихиду, но и помолиться на службе, исповедоваться и причаститься. После богослужения в день родительской субботы принято приходить на кладбище, но, если погода не позволяет, не стоит расстраиваться: главное, в чем нуждаются наши усопшие близкие — это наша молитва. И в 2019 году будут еще дни церковного поминания усопших: 23 и 30 марта, 6 апреля, 7 мая (Радоница) и 9 мая (поминовение усопших воинов), 15 июня (Троицкая родительская суббота) и 2 ноября (Димитриевская родительская суббота).
Мария Городова