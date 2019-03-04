Как вести себя в соцсетях, если вы учитель: истории из России и еще четырех стран

Источник: Варвара Фомина, для Би-би-си

Стоит ли добавлять в друзья своих учеников, размещать свои фотографии в купальнике и рассуждать об острых политических ситуациях?

В начале февраля учительницу из Барнаула чуть не уволили за фото в коротком платье. Снимок преподаватель разместила в социальной сети Вконтакте. Похожий случай произошел летом прошлого года в Омске, где другая учительница подверглась резкой критике за фото в стиле пинап.

Тогда учителя из разных регионов России решили поддержать коллегу и организовали флешмоб #УчителяТожеЛюди, размещая под этим хэштегом фотографии в купальниках.

Неделю назад в Перми знаменитым проснулся преподаватель Вячеслав Посох, чьи фотографии в спортзале заметили местные журналисты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bpixt0DlZ_7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bpixt0DlZ_7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bpixt0DlZ_7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Slava (@posokhvs)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-30T04:12:00+00:00">29 Окт 2018 в 9:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Разговоров об увольнении не шло. СМИ назвали его одним из самых красивых и сексуальных учителей города, а возможно и страны.

Журналист Анастасия Анисимова собрала мнения учителей в разных странах мира о дискриминации в профессии и о том, как делиться информацией в социальных сетях, если ты преподаватель.

Источник: Варвара Фомина, для Би-би-си

Вячеслав Посох (Пермь, Россия)

В декабре я получил второе высшее образование в Австралии. В январе вернулся в Россию и начал преподавать английский язык в 3-м, 4-м, 7-м и 8-м классах.

Прошло чуть больше месяца, и на одном из городских сайтов вышла статья с моими фотографиями из «Инстаграма» — причем все снимки были сделаны до того, как я начал преподавать.

«Инстаграм» для меня — это видеодневник, в котором я отмечаю свой прогресс и рост, в том числе в спорте. Раньше я занимался биатлоном и айкидо, теперь зимой катаюсь на лыжах, летом — на велосипеде, а также бегаю.

Три года я хожу в спортзал по рекомендации врача — чтобы сформировать мышечный корсет и избавиться от болей в спине. Да, я делаю сэлфи из спортзала, в том числе топлесс, потому что для меня важно видеть свой прогресс: как я меняюсь с новой программой тренировок.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp8UIWSlJog/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp8UIWSlJog/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bp8UIWSlJog/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Slava (@posokhvs)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-09T02:13:44+00:00">8 Ноя 2018 в 6:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После публикации статьи я стал слышать гораздо чаще свою фамилию в школе и замечать перешептывания среди коллег. В социальных сетях мне начали писать негативные комментарии.

Одни упрекают меня в приеме анаболических стероидов, другие считают, что мое увлечение педагогикой нездорово, потому что, по их мнению, вряд ли молодой человек пойдет в школу, если у него все хорошо и такая физическая форма.

От учеников я не слышал никаких комментариев. Но поговорил со своими старшими классами (7-й и 8-й) и предупредил, что они могут увидеть статьи в СМИ обо мне. Они, как мне кажется, с пониманием к этому отнеслись.

Несмотря на всю эту шумиху, я хочу продолжать быть собой в социальных сетях. Работа не может полностью контролировать твою социальную жизнь, даже если ты учитель.

Администрация школы меня поддержала. Мне сказали, что не видят ничего криминального в моих фотографиях.

Да, я согласен с тем, что в России женщин-учителей судят гораздо строже, чем учителей-мужчин. Но дело здесь не в профессии, а в обществе. Люди гораздо строже относятся в целом к женщинам и женской сексуальности.

Плюс, конечно, у нас есть разное восприятие мужской и женской наготы. Для нашего президента позволительно появляться публично топлесс в шортах и джинсах. Странно, если первый человек в стране может это делать, а учитель в свободное от работы время не может.

Источник: Варвара Фомина, для Би-би-си

Франциско (Рио-де-Женейро, Бразилия)

(имя героя изменено по его просьбе)

Я — учитель химии в государственной школе в фавеле (фавелы — трущобы в Бразилии, в которых отсутствует развитая инфраструктура и крайне высок уровень преступности. — Би-би-си. ).

Я преподаю в 15-ти классах одновременно. Работаю утром, днем и вечером.

Для каждого класса я создал отдельную группу в мессенджере WhatsApp, который я фактически считаю социальной сетью. Там я скидываю ученикам материалы по учебе и предупреждаю об отмене уроков.

Когда в трущобах очень тихо — буквально как в открытом море во время штиля, — я понимаю, что готовится полицейский рейд. В этот момент я пишу в WhatsApp в группы ученикам, у которых на следующий день должны быть занятия: будьте осторожны, завтра должна быть полицейская операция, уроки, скорее всего, отменяются.

Мои ученики всегда знают: если что-то случится, я их предупрежу. Они не пойдут в школу, не проверив перед этим WhatsApp.

В своей личной жизни я использую «Фейсбук», где размещаю фотографии из путешествий. Там я никогда не добавляю студентов. Они не мои друзья, они мои ученики. Это не значит, что я их не люблю или не готов им помогать. Но это другие отношения. Они не мои друзья, с которыми я сам когда-то учился.

Учителям и ученикам надо быть в хороших отношениях, но держать дистанцию. Особенно, если речь идет об отношениях учитель — ученица. Мне больше 50 лет, моим ученикам по 15. Если я буду постоянно переписываться на «Фейсбуке» с моими ученицами, конечно, это может вызвать беспокойство их родителей и будет истолковано неверно.

Знаю, что многие мои коллеги в Бразилии тоже не добавляют учеников в друзья на «Фейсбуке».

На своей странице я много пишу о политике.

За все время я пожалел только об одном посте. Два года назад я написал, что государство в Бразилии — это один мафиозный клан. Это чистая правда. Я до сих пор так считаю. Но я учитель в государственной школе, — часть этой системы, и я не мафия. Я не удалил в итоге этот пост. Но много о нем думал.

Источник: Варвара Фомина, для Би-би-си

Анна Ковалева (Сямынь, Китай)

Я преподаю английский язык в частном тренинговом центре в Китае. Мои ученики — это и дети, и взрослые. До этого я была учительницей истории в общеобразовательной школе в России.

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В приложении к моему рабочему контракту в Китае указано, что общение учителя с учениками в [социальной сети] WeChat нежелательно.

Таким образом, школы в Китае, особенно частные, пытаются максимально изолировать иностранных педагогов от студентов. Так они пытаются избежать того, чтобы учитель однажды стал частным репетитором студентов. Но, конечно, никто за этим строго не следит.

Я принимаю заявки своих учеников в друзья. Я не принимаю запросы тогда, когда студенты явно в офлайне дают мне понять, что испытывают ко мне симпатию.

Бывали случаи, когда ученики начинали выражать свои чувства и писать мне навязчивые сообщения уже после того, как я их добавила. Тут мне приходилось даже кого-то блокировать, потому что я боялась, что их сообщения могут меня скомпрометировать.

Я сама первая никогда не пишу своим ученикам, даже бывшим. Я не хочу ставить их в ситуацию, когда им неудобно, может быть, мне не ответить. Представьте, вам напишет ваша школьная учительница истории. Может, вам и не хочется отвечать, и вы заняты, но как не ответить?

Я не размещаю фото в купальниках или мини-юбках.

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Вообще, как только я хочу что-то личное запостить, я вспоминаю своих собственных преподавателей. Например, я хочу разместить фото из отпуска, но перед этим я представляю: вот сейчас я открываю «Фейсбук», а там мой бывший профессор по Средним векам в трусах в море. Хочу я видеть такую фотографию? Нет. Почему тогда мои ученики должны видеть меня в купальнике на море?

Я не обсуждаю в соцсетях политику, религию и никогда не пишу постов из серии «Как жить». Для учеников, особенно если мы говорим о школьном возрасте, это может быть настоящей инструкцией к действию.

Я жалела несколько раз, что постила какие-то личные детали своей жизни.

Это было, когда я только начинала преподавать. Я как-то написала что-то из серии «Многие любят начинать свой день с кофе и сигарет», совершенно не подумав, что у меня в друзьях уже есть пара учеников. Так вот, одна ученица мне в личные сообщения написала: «Я тоже, только мама не разрешает».

Источник: Варвара Фомина, для Би-би-си

Кирилл Загустин (Санкт-Петербург, Россия)

Я преподаю историю и обществознание в общеобразовательной школе.

Что касается соцсетей, я пользуюсь «Инстаграмом», «ВКонтакте» и веду канал в Telegram, который соцсетью я все же не считаю. В своих аккаунтах я делюсь своими мыслями и рассказываю о своей жизни.

Считаю, что учитель, тем более молодой, должен быть открыт для своих учеников. Я хочу, чтобы они имели возможность видеть, что я такой же человек со своей страницей «ВКонтакте» и интересами помимо школы.

Если ученики посылают мне запросы на добавления в друзья, я их принимаю без исключения. Для многих людей решение принять чей-то запрос на добавление в друзья — это вопрос настроения: захотел — добавил, захотел — нет.

Но, если мы говорим об отношениях учителей и учеников, то здесь все немного сложнее. Представьте, вы учитель добавили одного пятиклассника, а другого пятиклассника решили не добавлять — это гипотетически может быть поводом для конфликтной ситуации.

Бывает ощущение, что ученики через социальную сеть пытаются с тобой сдружиться. Мне, например, часто скидывают какие-то мемы, которые не имеют отношения ни к истории, ни к обществознанию.

В этих ситуациях я сразу пишу: «Дорогой ученик, это все прекрасно, но выбивается за рамки отношений учителя и ученика». Но если кто-то из учеников скидывает мем, который связан с историей, то я не против, можно даже обсудить.

Я не могу представить, чтобы я публиковал посты, которые содержат мат. В остальном, мне кажется, все зависит от самого контента. Фотография на пляже пятилетней давности у меня в «Инстаграме» есть: дети видели, кто-то даже ее лайкал. Есть и фотографии с концертов, где я стою у сцены с бокалом пива. Адекватные ученики и их родители понимают, что учителя — это люди, и у них есть своя жизнь.

Что касается гендерного вопроса и скандалов с учителями-женщинами, то давайте посмотрим на статистику. У нас в школе работает примерно 5% мужчин и 95% женщин. И по всем школам России примерно такая же картина. Поэтому очевидно, что большинство скандалов происходит с женщинами не потому, что они женщины, а потому что их больше.

Источник: Варвара Фомина, для Би-би-си

Дженни Базан (Остин, штат Техас, США)

Я преподаю биологию в старших классах государственной школы. В своей личной жизни я использую «Фейсбук», «Инстаграм» и Snapchat.

Мои ученики находили меня во всех трех соцсетях, но я не добавляю никого из них в друзья. Просто игнорирую их запросы. Я не хочу, чтобы они знали о моей личной жизни.

Во многом это связано с возрастом моих учеников. Они подростки, которые учатся быть взрослыми, но все равно еще дети. Они очень любопытные и без соцсетей меня постоянно спрашивают: «А у вас есть молодой человек? Вы замужем? Хотите завести детей? Куда вы ходили в выходные?».

Если бы они дружили со мной в соцсетях, то каждый мой шаг был бы предметом обсуждения в классе. «О, мы видели, что вы ездили туда-то! ». И вместо урока мы уже обсуждаем мой досуг.

Думаю, что если бы я преподавала в университете, то могла бы поменять свою позицию. Там все-таки люди постарше, их не удивить тем, что вы с кем-то встречаетесь, или вас кто-то отметил в «Фейсбуке» на фотографии в баре.

Плюс я видела в новостях случаи, когда учителя в США были наказаны за неприемлемые отношения с учениками. Эти отношения часто начинались как раз в социальных сетях. Поэтому я хочу защитить себя и свою карьеру от любых контактов с учениками, если это не касается школы.

Источник: Варвара Фомина, для Би-би-си

Онамик Саха (Лондон, Великобритания)

Я преподаю в университете Голдсмитс на факультете СМИ. Моя сфера интересов: расовые вопросы, медиа и популярная культура.

Я использую «Твиттер», «Фейсбук» и «Инстаграм». Но «Фейсбук» и «Инстаграм» — это мое личное пространство, куда я не добавляю студентов.

На «Фейсбуке» могу сделать исключение для некоторых бывших студентов, которые писали у меня кандидатские диссертации. Но я точно не буду добавлять бакалавров. Мне будет не совсем комфортно, что они будут видеть фотографии моих детей, например.

В «Твиттере» мои посты могут видеть все. Я стараюсь продвигать там свои исследования, но также пощу твиты про футбольный клуб «Арсенал», джаз, жалуюсь на лондонскую подземку.

Когда я только завел «Твиттер», мне как преподавателю было сложно найти правильный тон. На лекциях я использую не очень формальный стиль: могу пошутить и рассказать что-то о своей жизни, если это связано с предметом.

Но все равно, я общаюсь там иначе, нежели в пабе с моими друзьями, где я могу, например, больше выражаться и говорить жестче о политике. Подумав, я решил писать в «Твиттере» так, как я говорю в аудитории.

Когда я пишу что-то в «Твиттер», конечно, я думаю, что меня читают и студенты, и администрация университета.

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Я удалял несколько раз свои твиты об университете, потому что спустя какое-то время они казались мне слишком критичными. Среди моих фолловеров есть люди, которые руководят Голдсмитс, но ни они, ни кто-то иной из вуза никогда не просили меня что-то удалить: я делал это по собственной инициативе.

Я пишу о политике в «Твиттере», и, думаю, наивно полагать, что это может повлиять на студентов. Они не школьники и сами в состоянии формировать свои взгляды.

Я на 100 процентов уверен, что женщины-учителя в сети подвергаются гораздо большей критике, чем мужчины-учителя.

Я вижу, как троллят в соцсетях моих успешных коллег-женщин, особенно если речь идет о женщинах иной расовой принадлежности, к примеру, афроамериканской или азиатской.

Иллюстратор — Варвара Фомина, для Би-би-си