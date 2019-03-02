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10:28 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где живут мужчины, которые носят на голове венки (фото)

Этому обычаю больше 2 тысяч лет.

На границе Саудовской Аравии и Йемена живет племя кахтан, сохранившее уникальную древнюю традицию. Молодые парни-кахтаниты, как и взрослые мужчины, носят на голове красочные венки из цветов. Этому обычаю уже больше 2 тысяч лет.

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Традиции «цветочных мужчин» изучал исследователь Тьерри Маугер. По его словам, юноши носят яркие венки, чтобы хорошо выглядеть и пахнуть. Они состязаются, у кого головной убор лучше. В украшения вплетают ноготки и жасмин. А вот зрелые мужчины предпочитают венки с базиликом и обилием зеленых листьев.

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Одни носят венки и гирлянды ежедневно, другие украшают себя только в мусульманские праздники, а третьи используют такие украшения во время болезни, вплетая в них лекарственные растения.

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Традиция сохранилась благодаря изоляции, в которой долгое время проживали кахтаниты. Согласно преданиям, племя бежало в труднодоступные предгорья на юго-западе Саудовской Аравии около 350 лет назад, укрываясь от вторжения османской армии. В 1932 году этот регион был включен в состав Саудовской Аравии. Только в 1990-х власти стали развивать местную инфраструктуру.

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Со временем небольшие деревушки в округе Асир стали привлекать туристов. Венки из цветов послужили отличной приманкой. Сложные композиции из цветов и трав теперь продают для всех желающих. Это хороший бизнес, которые дает средства к существованию многим семьям.

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