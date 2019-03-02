Где живут мужчины, которые носят на голове венки (фото)
Этому обычаю больше 2 тысяч лет.
Этому обычаю больше 2 тысяч лет.
На границе Саудовской Аравии и Йемена живет племя кахтан, сохранившее уникальную древнюю традицию. Молодые
Традиции «цветочных мужчин» изучал исследователь Тьерри Маугер. По его словам, юноши носят яркие венки, чтобы хорошо выглядеть и пахнуть. Они состязаются, у кого головной убор лучше. В украшения вплетают ноготки и жасмин. А вот зрелые мужчины предпочитают венки с базиликом и обилием зеленых листьев.
Одни носят венки и гирлянды ежедневно, другие украшают себя только в мусульманские праздники, а третьи используют такие украшения во время болезни, вплетая в них лекарственные растения.
Традиция сохранилась благодаря изоляции, в которой долгое время проживали кахтаниты. Согласно преданиям, племя бежало в труднодоступные предгорья на
Со временем небольшие деревушки в округе Асир стали привлекать туристов. Венки из цветов послужили отличной приманкой. Сложные композиции из цветов и трав теперь продают для всех желающих. Это хороший бизнес, которые дает средства к существованию многим семьям.
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