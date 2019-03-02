Глава РАН назвал Алферова самой яркой «вершиной» российской науки

Источник: РИА Новости

Алферов скончался в субботу на 89-м году жизни.

«Жорес Иванович Алферов был высшей, самой яркой точкой нашей науки. Это наш великий ученый по всем меркам. И его блестящие достижения давно признаны во всем мире», — сказал Сергеев РИА Новости.

«Но у меня сейчас на первый план выходит то, что он был самым пламенным защитником российской науки. Для этого он использовал не только академическую трибуну, но и, в том числе, трибуну Государственной Думы», — добавил глава РАН.

По словам Сергеева, очень велика роль Алферова в развитии и современного научно-технического образования в России. «Здесь надо прежде всего вспомнить созданный им замечательный Академический университет в Санкт-Петербурге», — заметил он.