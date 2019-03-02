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11:09 (мск), источник: Lenta.Ru

К МКС полетела замена «Союзу» от SpaceX

Со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, сообщает НАСА.

Источник: Reuters

На борту космического корабля находится антропоморфное испытуемое устройство Ripley, названное в честь героини Сигурни Уивер из фильма «Чужой». Основными целями миссии называется проверка штатной работы различных систем и оборудования Crew Dragon.

Примерно через сутки после старта должна состояться стыковка Crew Dragon с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). На 8 марта запланировано приводнение космического корабля в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил с 8 по 10 июля 2011 года в рамках программы Space Shuttle. После этого людей на МКС доставляют исключительно советско-российские корабли серии «Союз».

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