К МКС полетела замена «Союзу» от SpaceX

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На борту космического корабля находится антропоморфное испытуемое устройство Ripley, названное в честь героини Сигурни Уивер из фильма «Чужой». Основными целями миссии называется проверка штатной работы различных систем и оборудования Crew Dragon.

Примерно через сутки после старта должна состояться стыковка Crew Dragon с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). На 8 марта запланировано приводнение космического корабля в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.