К МКС полетела замена «Союзу» от SpaceX
Со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида) стартовала
Со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида) стартовала
На борту космического корабля находится антропоморфное испытуемое устройство Ripley, названное в честь героини Сигурни Уивер из фильма «Чужой». Основными целями миссии называется проверка штатной работы различных систем и оборудования Crew Dragon.
Примерно через сутки после старта должна состояться стыковка Crew Dragon с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). На 8 марта запланировано приводнение космического корабля в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.
Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил с 8 по 10 июля 2011 года в рамках программы Space Shuttle. После этого людей на МКС доставляют исключительно