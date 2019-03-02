ОНФ направил президенту доклад о ходе «мусорной реформы» в России

Источник: РИА "Новости"

По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева, из 4 тыс. звонков, поступивших на горячую линию ОНФ, каждый второй звонивший задавал вопросы о сути реформы.

«Обратившиеся на прямую линию спрашивали о том, куда же все-таки везется теперь мусор в их регионах. По информации людей, он везется на те же самые переполненные свалки, и никакой предварительной сортировке он не подвергается», — отметил Развозжаев, чьи слова приводятся в релизе.

При этом он подчеркнул, что инфраструктура во дворах оставляет желать лучшего.

«В единицах регионов появились емкости для раздельного сбора, но это не значит, что мусор не сортируется. Потому что он сортируется на мусороперерабатывающих заводах. Мы видим, что людям это не объяснили. И поэтому нет понимания, что что-то изменилось с точки зрения качества. При этом важно, что многие люди выражают готовность сортировать мусор, но не могут этого делать из-за отсутствия инфраструктуры и испытывают чувство разочарования в объявленной реформе», — отметил глава исполкома ОНФ.

Эксперты также изучили данные о среднесписочной численности работников 142 региональных операторов по ТКО. При этом выяснилось, что в пяти компаниях не зафиксировано ни одного сотрудника. Еще 15 регоператоров обходятся одним сотрудником в штате.

Кроме этого, отмечается, что конкурсы по выбору регоператоров были недостаточно конкурентными. Более, чем в половине конкурсов был один участник торгов, который и выиграл эти аукционы. По словам Развозжаева, по поводу конкурсов ОНФ намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

Основные выводы доклада и предложения ОНФ публично презентует на пресс-конференции в Москве 4 марта.

«Мусорная реформа»

С 1 января 2019 года в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.

Регионы с 1 января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона.