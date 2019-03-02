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11:43 (мск), источник: Интерфакс

ОНФ направил президенту доклад о ходе «мусорной реформы» в России

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — «Мусорная реформа» в России стартовала со значительными трудностями из-за некачественной подготовительной информационной кампании в регионах, говорится в докладе Общероссийского народного фронта (ОНФ), направленном президенту России Владимиру Путину.

Источник: РИА "Новости"

По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева, из 4 тыс. звонков, поступивших на горячую линию ОНФ, каждый второй звонивший задавал вопросы о сути реформы.

«Обратившиеся на прямую линию спрашивали о том, куда же все-таки везется теперь мусор в их регионах. По информации людей, он везется на те же самые переполненные свалки, и никакой предварительной сортировке он не подвергается», — отметил Развозжаев, чьи слова приводятся в релизе.

При этом он подчеркнул, что инфраструктура во дворах оставляет желать лучшего.

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«В единицах регионов появились емкости для раздельного сбора, но это не значит, что мусор не сортируется. Потому что он сортируется на мусороперерабатывающих заводах. Мы видим, что людям это не объяснили. И поэтому нет понимания, что что-то изменилось с точки зрения качества. При этом важно, что многие люди выражают готовность сортировать мусор, но не могут этого делать из-за отсутствия инфраструктуры и испытывают чувство разочарования в объявленной реформе», — отметил глава исполкома ОНФ.

Эксперты также изучили данные о среднесписочной численности работников 142 региональных операторов по ТКО. При этом выяснилось, что в пяти компаниях не зафиксировано ни одного сотрудника. Еще 15 регоператоров обходятся одним сотрудником в штате.

Кроме этого, отмечается, что конкурсы по выбору регоператоров были недостаточно конкурентными. Более, чем в половине конкурсов был один участник торгов, который и выиграл эти аукционы. По словам Развозжаева, по поводу конкурсов ОНФ намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

Основные выводы доклада и предложения ОНФ публично презентует на пресс-конференции в Москве 4 марта.

«Мусорная реформа»

С 1 января 2019 года в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.

Регионы с 1 января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона.

При этом Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить «мусорную реформу» до 1 января 2022 года.

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