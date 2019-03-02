МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей

Источник: РИА Новости

Документ представляет собой поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств», который вступит в силу 4 августа.

Предполагается, что реестр станет отдельной системой. Любой желающий может запросить бесплатную выписку из реестра через портал госуслуг и получить сведения о VIN, регистрационном знаке, годе выпуска, экологическом классе, мощности двигателя автомобиля, а также о числе собственников и о том, когда они владели этим транспортным средством.

Личные данные (ФИО, ИНН, номер паспорта, СНИЛС и адрес регистрации), номер паспорта транспортного средства и расположения руля будут доступны только сотрудникам полиции, прокуратуры, следователям, судьям, налоговым и таможенным сотрудникам.