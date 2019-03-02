«Великий по всем меркам»: умер Жорес Алферов
На 89-м году жизни скончался известный физик и нобелевский лауреат Жорес Алферов, передает «Интерфакс». По данным агентства, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
На 89-м году жизни скончался известный физик и нобелевский лауреат Жорес Алферов, передает «Интерфакс». По данным агентства, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в городе Витебске Белорусской ССР. Родители назвали его в честь Жана Жореса, вождя французских социалистов. В 1952 году он окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени В. И. Ульянова (ныне —
Темой для кандидатской диссертации молодого ученого в 1961 году стали транзисторы. Впоследствии Алферов переключился на изучение гетероструктур (искусственных кристаллов) и движения в них света и других видов излучения.
Гетероструктуры — это выращенные на подложке слоистые структуры из различных полупроводников. Между двумя различными материалами формируется гетеропереход, на котором возможна повышенная концентрация носителей.
Многочисленные попытки создания всевозможных приборов, работающих на этом принципе, заканчивались ничем только
Алферов и его коллеги продолжали совершенствовать технологию, предлагая все более удачные гетеропары. В его лаборатории работали с лазерами, уже в 1970 году там создали первые в мире
С 1953 года Алферов работал в
Всего ученый стал автором более 500 научных работ и почти сотни изобретений.
В феврале 2001 года Алферов учредил Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) с целью объединения интеллектуальных, финансовых и организационных усилий российских и зарубежных физических и юридических лиц для содействия развитию российской науки и образования.
В 2002 году на базе
«Будущее России — наука и технологии, а не распродажа сырья. И будущее страны не за олигархами, а за
В 2007 году Алферов стал одним из авторов «Письма десяти академиков» — открытого письма о проблеме клерикализации страны, адресованного президенту России Владимиру Путину. Алферов и его коллеги были обеспокоены «все возрастающей клерикализацией российского общества, активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни», в частности в систему государственного образования.
Ученый был председателем Общественного совета при Министерстве образования и науки РФ. Также Алферов занимал должность
На одном из митингов в защиту российской науки в сентябре он выступил с резкой критикой действовавшего тогда президента РАН Владимира Фортова, который узнал о планах реформы РАН на заседании кабинета министров.
«Я думаю, что в таком случае не был бы внесен этот закон и изменения бы эти вносились по частям, что называется “степ бай степ”. Потому что ответ мой был бы мгновенный. На заседании правительства я бы сразу же, прошу прощения, истерику устроил бы! И это прекрасно знали», — заявил Алферов.
Начиная с конца 1980-х годов Алферов ведет активную политическую жизнь. В 1989 году он был избран народным депутатом СССР от академии наук, а с 1995 года был депутатом всех созывов Государственной думы.
В сентябре 2018 года Алферов привлек к себе внимание СМИ после того, как его голос был отдан за проект закона об изменениях в пенсионном законодательстве.
«Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой», — объяснил Казанков.
В конце октября 2018 года Алферов принимал участие в торжествах по случаю столетнего юбилея
В конце ноября 2018 года Алферов был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Оказалось, у него гипертонический криз — резкое повышение кровяного давления. Через несколько дней его состояние нормализовалось, коллеги сообщили о положительной динамике. Академика навещали жена, сын, внук. 29 декабря врачи выписали Алферова из больницы.
По словам президента РАН Александра Сергеева, Алферов был «высшей, самой яркой точкой» российской науки. «Это наш великий ученый по всем меркам. И его блестящие достижения давно признаны во всем мире», — отметил Сергеев.
Он подчеркнул, что Алферов был пламенным защитником российской науки, и это для него выходит на первый план.
«Для этого он использовал не только академическую трибуну, но и, в том числе, трибуну Государственной думы», — добавил Сергеев.