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14:36 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как Венеция празднует карнавал (фото)

Фестиваль масок продлится до вторника.

Подходит к завершению грандиозный венецианский карнавал. Ежегодно этот двухнедельный праздник привлекает свыше полумиллиона туристов со всего мира. Это одно из самых ожидаемых событий года для всей Италии.

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Дата проведения венецианского карнавала привязана к церковному календарю. Согласно традиции, он начинается за 12 дней до Пепельной среды: дня, когда у верующих начинается Великий пост. В этом году праздник в городе на воде начался 16 февраля. Он продлится до Жирного вторника, 5 марта.

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Карнавалы в Венеции начали праздновать еще в 11 веке, но традиция носить маски появилась на 200 лет позже. Обычно венецианские маски делают из папье-маше, а самые дорогие — из кожи. Раньше их украшали сусальным золотом и драгоценными камнями. В наши дни недорогую маску в Венеции может купить каждый турист. Важнейшее событие карнавала — конкурс на лучшую маску.

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Ранее стало известно, что летом 2019 года в Венеции введут дополнительный налог для туристов, прибывающих в город на один день. Он составит от 2,5 до 10 евро и в первую очередь коснется пассажиров круизных лайнеров. Городские власти рассчитывают, что новый налог может ежегодно приносить в бюджет до 50 млн евро.

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