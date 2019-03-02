Бывшая супруга экс-депутата Госдумы назвала «пост о нищебродах» заказом
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывшая жена
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывшая жена
Ранее в твиттере телеканала «Москва 24» появилась публикация, в которой Столье якобы призывала не пускать «быдло» в элитные заведения.
В комментарии радиостанции «Говорит Москва»
«Это полностью, на 100 процентов фальшивая новость. <…> Все пишут, что я
Столье также отметила, что не знает значение слова «нищеброды» и никогда его не использовала. По ее мнению, распространение фальшивой цитаты было заказом заинтересованного лица.