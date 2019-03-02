Бывшая супруга экс-депутата Госдумы назвала «пост о нищебродах» заказом

Источник: РИА Новости

Ранее в твиттере телеканала «Москва 24» появилась публикация, в которой Столье якобы призывала не пускать «быдло» в элитные заведения.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» экс-супруга Южилина опровергла подлинность цитаты и пообещала подать в суд на СМИ, приписавших ей это высказывание.

«Это полностью, на 100 процентов фальшивая новость. <…> Все пишут, что я что-то где-то опубликовала, а потом это стерла. Немножко выглядит это комично. Заказная фальшь», — заявила она.