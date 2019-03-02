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16:09 (мск), источник: РИА Новости

Бывшая супруга экс-депутата Госдумы назвала «пост о нищебродах» заказом

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье назвала распространенный в СМИ пост о «нищербродах» фальшивым.

Источник: РИА Новости

Ранее в твиттере телеканала «Москва 24» появилась публикация, в которой Столье якобы призывала не пускать «быдло» в элитные заведения.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» экс-супруга Южилина опровергла подлинность цитаты и пообещала подать в суд на СМИ, приписавших ей это высказывание.

«Это полностью, на 100 процентов фальшивая новость. <…> Все пишут, что я что-то где-то опубликовала, а потом это стерла. Немножко выглядит это комично. Заказная фальшь», — заявила она.

Столье также отметила, что не знает значение слова «нищеброды» и никогда его не использовала. По ее мнению, распространение фальшивой цитаты было заказом заинтересованного лица.

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