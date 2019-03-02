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16:56 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил Горбачева с 88-летием

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 88-летием, отметив, что он известен в мире как авторитетный государственный деятель. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

Источник: AP 2019

«Примите поздравления с днем рождения. И в нашей стране, и за ее пределами вас знают как авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным профессиональным и жизненным опытом», — говорится в телеграмме российского лидера.

Путин также подчеркнул, что Горбачев и сегодня не остается в стороне от дел. По словам президента, Горбачев активно вовлечен в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, а также «вносит значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности».

Путин пожелал Горбачеву доброго здоровья и бодрости духа.

Михаил Горбачев — советский политический и государственный деятель. Он стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985−1991), а также первым и единственным президентом СССР (1990−1991). Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира (1990).

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