Путин поздравил Горбачева с 88-летием

Источник: AP 2019

«Примите поздравления с днем рождения. И в нашей стране, и за ее пределами вас знают как авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным профессиональным и жизненным опытом», — говорится в телеграмме российского лидера.

Путин также подчеркнул, что Горбачев и сегодня не остается в стороне от дел. По словам президента, Горбачев активно вовлечен в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, а также «вносит значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности».

Путин пожелал Горбачеву доброго здоровья и бодрости духа.