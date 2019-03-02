Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лукашенко рассказал, что его разозлило в разговоре с Медведевым
Для арабского шейха сделали десятиколесный «джип» (видео)
«Безобидное пятнышко» лишило американку носа
Елену Яковлеву в шапке-чулке сравнили с гопником
Где российские звезды покупают себе «дачи»
Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне Так президент США Дональд Трамп охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ына
37-летняя Кейт Миддлтон готова родить четвертого ребенка
Собчак осудили в сети за то, что она прячет лицо сына под фильтрами
«Убейте лучше меня»: парень защитил своих друзей и был убит
21 труп: у убийц мэра нашли скелеты в шкафу
В лыжном марафоне Россия лидерам не ровня
Почему стоит следить за Универсиадой в Красноярске
Главные мужчины «валькирии революции» Александры Коллонтай
15 ароматов, которые можно носить вдвоем и которые сближают
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Где российские звезды покупают себе «дачи»
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
17:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Британец придумал новый напиток, который сразу стал мемом

Теперь «молокола» не дает покоя пользователям соцсетей.

Житель Бирмингема Джеймс Фелтон распространил в соцсетях фото своего любимого напитка. Он смешивает колу с молоком и наслаждается этим необычным «коктейлем» довольно часто.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Молочная кола — это вещь! Бирмингемцы ее любят», — заявил парень.

Красочные описания вкуса так заинтриговали пользователей соцсетей, что они тоже решили попробовать «молоколу». Реакция дегустаторов была однозначной: ничего хуже они в жизни не пробовали. Странный напиток тут же стал мемом в соцсетях.

«Когда я учился в школе, дети пили молоко с колой, чтобы заболеть и прогулять уроки», — написал один шутник.

«Последствия употребления молочной колы британцами»

Британские СМИ провели расследование, чтобы выяснить, откуда взялся странный напиток и действительно ли жители Бирмингема его пьют.

Оказалось, «молокола» придумана уже давно. Пьют ее в основном жители Китая и Таиланда. Но они добавляют в колу не простое, а сгущённое молоко. По цвету такой напиток напоминает капучино.

В 2018 году британские ученые установили, что мода на алкоголь у современной молодежи постепенно проходит. Сейчас примерно 50% британских девушек и парней употребляет спиртное реже раза в неделю, тогда как 10 лет назад этот показатель был равен лишь 35%.

Читайте также

Порошенко рассказал о доступности европейских рынков для Украины
Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»
Украинский адмирал заявил об отказе военных стрелять в Крыму
Бывшая супруга депутата назвала «пост о нищебродах» заказом
В США на берег выбросило загадочную рыбу (видео)
Путин поздравил Горбачева с 88-летием
Универсиада 2019 года в Красноярске объявлена открытой
Спорт
В лыжном марафоне Россия лидерам не ровня Женская сборная Норвегии по итогам марафона на чемпионате мира считает медали. Россия - минуты отставания
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Дарите друг другу не только любовь.
Авто
УАЗ начинает продажи «Патриота» цвета «вырви глаз» В феврале Ульяновский автомобильный завод начал производство специальной версии Life Style
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Как выглядит квартира с видом на храм Спаса на Крови
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
Каково жить в одном из самых элитных домов Санкт-Петербурга
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Дети
Татьяна Васильева отметила 72-летие с детьми и внуками Актриса показала теплое семейное фото
Леди
Лолита без макияжа и укладки рассорила поклонников Певица записала «честное» видео.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь