Британец придумал новый напиток, который сразу стал мемом
Теперь «молокола» не дает покоя пользователям соцсетей.
Теперь «молокола» не дает покоя пользователям соцсетей.
Житель Бирмингема Джеймс Фелтон распространил в соцсетях фото своего любимого напитка. Он смешивает колу с молоком и наслаждается этим необычным «коктейлем» довольно часто.
«Молочная кола — это вещь! Бирмингемцы ее любят», — заявил парень.
Красочные описания вкуса так заинтриговали пользователей соцсетей, что они тоже решили попробовать «молоколу». Реакция дегустаторов была однозначной: ничего хуже они в жизни не пробовали. Странный напиток тут же стал мемом в соцсетях.
«Когда я учился в школе, дети пили молоко с колой, чтобы заболеть и прогулять уроки», — написал один шутник.
Британские СМИ провели расследование, чтобы выяснить, откуда взялся странный напиток и действительно ли жители Бирмингема его пьют.
Оказалось, «молокола» придумана уже давно. Пьют ее в основном жители Китая и Таиланда. Но они добавляют в колу не простое, а сгущённое молоко. По цвету такой напиток напоминает капучино.
В 2018 году британские ученые установили, что мода на алкоголь у современной молодежи постепенно проходит. Сейчас примерно 50% британских девушек и парней употребляет спиртное реже раза в неделю, тогда как 10 лет назад этот показатель был равен лишь 35%.
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