Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео из кабины корабля

Ракета-носитель Falcon-9 стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Стыковка с МКС намечена на 03:30 утра по времени восточного побережья США (11:30 мск) 3 марта. На борту находятся около 200 кг груза и манекен в скафандре.