Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео из кабины корабля
Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
По мнению
NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями «Союз». Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года.