Зонд InSight впервые пробурил поверхность Марса
Зонд NASA Mars InSight впервые пробурил грунт на поверхности Марса. Об этом стало известно из публикации на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR).
Зонд NASA Mars InSight впервые пробурил грунт на поверхности Марса. Об этом стало известно из публикации на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR).
Операцию буровая установка HP3 марсианского зонда провела 28 февраля. За четыре часа работы она нанесла 4 тыс. ударов по поверхности Марса, пишет «Газета.ru». Она углубилась на 18−50 см.
Зонд NASA Mars InSight был запущен в мае 2018 года, а в ноябре приземлился на Марс в районе нагорья Элизий. Тогда он прислал первое фото с поверхности Красной планеты, а в декабре записал шум ветра.