Зонд InSight впервые пробурил поверхность Марса

Источник: NASA

Операцию буровая установка HP3 марсианского зонда провела 28 февраля. За четыре часа работы она нанесла 4 тыс. ударов по поверхности Марса, пишет «Газета.ru». Она углубилась на 18−50 см.

Сейчас InSight проходит период охлаждения, после которого зонд начнет второй этап работы длительностью шесть часов. Целью бурения является глубина 3−5 м.

Зонд NASA Mars InSight был запущен в мае 2018 года, а в ноябре приземлился на Марс в районе нагорья Элизий. Тогда он прислал первое фото с поверхности Красной планеты, а в декабре записал шум ветра.