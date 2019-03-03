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12:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят животные, которые «воскресли» из мертвых (фото)

9 существ, с которыми все давно попрощались.

Эффект Лазаря — так ученые называют случаи, когда животное, считавшееся вымершим давным-давно, внезапно оказывается среди живых. «Лазарей» обычно находят в труднодоступных, малоисследованных местах, изолированность которых позволила этим животным выжить.

Тайваньский дымчатый леопард

В феврале 2019 года рейнджеры на Тайване заявили, что дважды замечали этого хищника во время патрулирования юго-восточной части острова. Вид считался вымершим с 2013 года.

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Chelonoidis phantasticus

В середине февраля на одном из Галапагосских островов обнаружили черепаху, которая считалась вымершей уже более ста лет. Данный вид обитает лишь на острове Фернандина, третьем по размеру острове Галапагос.

Бермудский тайфунник

Эти ночные птицы из отряда буревестникообразных считались истребленными с 1621 года. Но в 1951 году на группе скалистых островов Касл Харбор было обнаружено 17 гнёзд. Ученые начали программу по восстановлению популяции. В 2005 году насчитывалось 250 особей бермудского тайфунника.

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Каспийская лошадь

Это одна из самых древних пород одомашненных лошадей. У нее малый рост, но пропорции тела такие же, как у больших лошадей. Эти лошади использовались курьерами еще в Персидской империи. Порода считалась вымершей, но в 1965 году на севере Ирана были обнаружены потомки древних персидских лошадей.

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Целакантообразные

Эти рыбы известны по многочисленным ископаемым представителям. До открытия вида латимерия в 1938 году они считались полностью вымершими. Рыбу увидела на рынке в Южной Африке натуралист Марджори Кортни-Латимер.

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Такахе

Эта нелетающая птица обитает в горах Южного острова Новой Зеландии. Раньше она была распространена по всей территории Новой Зеландии. Маори охотились на такахе из-за их оперения. Прибывшие в регион европейцы посчитали птицу сперва мифическим существом, затем обнаружили скелеты такахе и решили, что ее давно истребили. Но в 1948 году вид был повторно открыт.

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Phoboscincus bocourti

Эта крупная ящерица встречается только на острове Пен в Новой Каледонии. Вид считался вымершим, но в 2003 году французские исследователи нашли один живой экземпляр. Животное сфотографировали и отпустили.

Рогатая сумчатая квакша

Этот вид квакш обитает в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Панаме. До обнаружения в 2018 году считались вымершими. Икра рогатой квакши самая крупная из всех известных у амфибий. Самка носит яйца в специальных камерах на теле. Развивающиеся в сумке эмбрионы больше похожи на пухлых младенцев, чем головастиков.

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Чакский пекари

Эти млекопитающие получили прозвища «свиней из зелёного ада» из-за диких и малоисследованных мест обитания. Для жизни в таких условиях они разработали хорошо развитые пазухи, которые помогают им выживать в сухих, пыльных условиях. До 1975 года вид считался вымершим.

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