Как выглядят животные, которые «воскресли» из мертвых (фото)
9 существ, с которыми все давно попрощались.
9 существ, с которыми все давно попрощались.
Эффект Лазаря — так ученые называют случаи, когда животное, считавшееся вымершим
В феврале 2019 года рейнджеры на Тайване заявили, что дважды замечали этого хищника во время патрулирования
В середине февраля на одном из Галапагосских островов обнаружили черепаху, которая считалась вымершей уже более ста лет. Данный вид обитает лишь на острове Фернандина, третьем по размеру острове Галапагос.
Эти ночные птицы из отряда буревестникообразных считались истребленными с 1621 года. Но в 1951 году на группе скалистых островов Касл Харбор было обнаружено 17 гнёзд. Ученые начали программу по восстановлению популяции. В 2005 году насчитывалось 250 особей бермудского тайфунника.
Это одна из самых древних пород одомашненных лошадей. У нее малый рост, но пропорции тела такие же, как у больших лошадей. Эти лошади использовались курьерами еще в Персидской империи. Порода считалась вымершей, но в 1965 году на севере Ирана были обнаружены потомки древних персидских лошадей.
Эти рыбы известны по многочисленным ископаемым представителям. До открытия вида латимерия в 1938 году они считались полностью вымершими. Рыбу увидела на рынке в Южной Африке натуралист Марджори
Эта нелетающая птица обитает в горах Южного острова Новой Зеландии. Раньше она была распространена по всей территории Новой Зеландии. Маори охотились на такахе
Эта крупная ящерица встречается только на острове Пен в Новой Каледонии. Вид считался вымершим, но в 2003 году французские исследователи нашли один живой экземпляр. Животное сфотографировали и отпустили.
Этот вид квакш обитает в Колумбии,
Эти млекопитающие получили прозвища «свиней из зелёного ада»
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