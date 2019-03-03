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12:50 (мск), источник: Rambler.ru

Рынска обвинила экс-жену Малашенко в желании «помотать его три года»

Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска написала у себя на странице в фейсбуке, что знает человека, при котором бывшая жена покойного говорила о своих намерениях свести его в могилу.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, что это горничная Пивоваровой Галина Шиян.

«Горничная при которой Елена Пивоварова обещала “помотать его три года, а там сам концы отдаст” зовут Галина Шиян. Она любила Игоря. Ненавидела Елену и отказалась ее обслуживать. Не уверена что она подтвердит. Ибо совсем не смела. Но это правда», — написала Рынска.

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Ранее она уже называла Пивоварову убийцей своего мужа. В последнее время Малашенко судился с бывшей женой Еленой Пивоваровой. Рынска считает, что та целенаправленно травила бывшего мужа, рассчитывая отсудить его состояние.

Некоторое время назад Рынска перестала писать у себя в соцсети, а на ее странице появилось сообщение, написанное ее родственницей Ниной Костиковой с просьбой помочь в транспортировке Божены в Москву. Вдова Малашенко находится сейчас в Испании, на вилле в местечке Сотогранд, где и свел счеты с жизнью ее муж.

По соседству находится вилла медиамагната Владимира Гусинского, вместе с которым Малашенко в свое время основал телеканал НТВ. «А знаете кто ни разу не позвонил. И кстати не выразил соболезнования в связи со смертью отца Игоря? И сейчас помощь не предложил по отправке меня в Москву? Владимир Гусинский», — написала о нем Рынска.

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