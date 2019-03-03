Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выживший при покушении на Захарченко министр ДНР задержан в РФ
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта
Сергей Безруков показал редкое фото 3-месячного сына
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих
Где российские звезды покупают себе «дачи»
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
Родители сокращают выплаты за выпавшие молочные зубы
Сергей Безруков показал редкое фото 3-месячного сына
«Служил в СС»: Невероятный поворот в деле гибели группы Дятлова
У кого длиннее: яхта Усманова вызвала фурор в ЕС
Анфиса Чехова показала пышный бюст на фото топлес - СМИ
Парень убивал девушку, а все вокруг снимали это
10 звезд, которые рано поседели
Лорак, Бузова и Алсу блистали на музыкальной премии в Москве
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Богатым россиянам ограничили ипотеку
Фоторепортажи
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
13:38 (мск), источник: Mail.ru Новости

Садовник создал «невесомые» статуи из камней (фото)

Исчезающая красота.

Сэм Беннетт, который занимается садоводством и ландшафтным дизайном, стал известен в Великобритании благодаря необычным скульптурам. 26-летний мужчина создает их из камней, коряг и гальки, которые находит на пляже.

Во время загрузки произошла ошибка.

Садовник сперва украшал собственный сад в городке Торки, Девон. Затем Сэм перебрался на пляж. Посмотреть на его работы приходят местные жители и туристы. Снимками скульптур Беннетт делится в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свои скульптуры парень начал создавать 12 лет назад, когда учился в школе. «У меня никогда не было Xbox. Я был счастлив, когда работал на улице», — говорит он.

Во время загрузки произошла ошибка.

В юности Беннет прочитал несколько книг о британском скульпторе Энди Голдсуорти и вдохновился его творениями. Сейчас он проводит за работой на пляжах по несколько часов почти каждый день.

Приливы могут смыть его работу с песка, но Сэм говорит, что эфемерность — ключ к тому, почему он это делает, ведь и природа меняется точно так же. Именно кратковременная, быстро исчезающая красота привлекает людей больше, чем любая другая, считает скульптор.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

СМИ узнали причину окончания саммита Трампа и Ким Чен Ына
Источник: полицейским грозит увольнение из-за ареста Емельяненко
Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину
Что будет с долларом и евро этой весной?
Ученые: алкоголь полезен только пожилым
Как выглядят животные, которые «воскресли» из мертвых (фото)
Mirror: придворные захотели свергнуть Меган Маркл
Спорт
«Реал Мадрид» ужасен, но и «Барса» далеко не топ. Итоги класико Сине-гранатовые побеждают 1:0 и выкидывают «Мадрид» из чемпионской гонки
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Дарите друг другу не только любовь.
Авто
Метель в Москве: на МКАД столкнулись десятки автомобилей (видео) Массовая авария произошла на 59-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Как выглядит квартира с видом на храм Спаса на Крови
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
Каково жить в одном из самых элитных домов Санкт-Петербурга
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Дети
Башаров проводит время с женой и сыном после новости о разводе Актер улетел на отдых к семье (фото)
Леди
Лолита без макияжа и укладки рассорила поклонников Певица записала «честное» видео.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь