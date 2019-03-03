Садовник создал «невесомые» статуи из камней (фото)
Исчезающая красота.
Исчезающая красота.
Сэм Беннетт, который занимается садоводством и ландшафтным дизайном, стал известен в Великобритании благодаря необычным скульптурам. 26-летний мужчина создает их из камней, коряг и гальки, которые находит на пляже.
Садовник сперва украшал собственный сад в городке Торки, Девон. Затем Сэм перебрался на пляж. Посмотреть на его работы приходят местные жители и туристы. Снимками скульптур Беннетт делится в соцсетях.
Свои скульптуры парень начал создавать 12 лет назад, когда учился в школе. «У меня никогда не было Xbox. Я был счастлив, когда работал на улице», — говорит он.
В юности Беннет прочитал несколько книг о британском скульпторе Энди Голдсуорти и вдохновился его творениями. Сейчас он проводит за работой на пляжах по несколько часов почти каждый день.
Приливы могут смыть его работу с песка, но Сэм говорит, что эфемерность — ключ к тому, почему он это делает, ведь и природа меняется точно так же. Именно кратковременная, быстро исчезающая красота привлекает людей больше, чем любая другая, считает скульптор.
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