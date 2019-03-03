Источник: NASA

Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных в рамках программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program. Crew Dragon в зависимости от комплектации вмещает экипаж из 4 или 7 человек и может провести в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней. Первый беспилотный запуск корабля состоялся 2 марта, на МКС в одном из кресел Crew Dragon отправился манекен «Рипли».

Обычно на последнем этапе стыковки кораблей с МКС используется роботизированный манипулятор Canadarm2, однако стыковка с Crew Dragon прошла в полностью автоматическом режиме, причем это первая стыковка с использованием международного стыковочного адаптера IDA, спроектированного для частных космических кораблей. Адаптер IDA доставлен на МКС и установлен в 2016 году, но до сих пор не использовался. Поскольку процедура автоматической стыковыки через IDA еще не опробована, NASA и «Роскосмос» договорились о следующих мерах безопасности. Во-первых, выбрана траектория, которая исключает столкновение корабля с МКС на протяжении всего пути, кроме последних 40 метров. Во-вторых, незадолго до стыковки астронавты в американском сегменте закроют четыре люка, соединяющие сегменты станции. В-третьих, NASA и «Роскосмос» договорились об эвакуации экипажа американского сегмента станции в российский сегмент и пилотируемый корабль «Союз МС-11» в случае нештатной ситуации.

Непосредственно перед стыковкой было проведено несколько тестов, в том числе маневривование корабля на расстоянии от станции, а также отмена и возобновление сближения с разного расстояния. Также экипаж МКС успешно испытал удаленное управление Crew Dragon, передав команду на включение навигационных огней.

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После проведенных тестов Crew Dragon успешно состыковался с МКС, мягкая стыковка состоялась в 13:51 по московскому времени. После нормализации давления, примерно через два часа после стыковки, экипаж откроет люк. Корабль проведет на орбите пять дней, а затем вернется на Землю. Миссия DM-1 (Demo-1) завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал 8 марта.

Изначально заявки на участие в Commercial Crew Program подали 36 компаний-претендентов, но на сегодняшний день остались только Boeing с кораблем CTS-100 Starliner и SpaceX с кораблем Crew Dragon, а последним выбывшим участником оказалась компания Sierra Nevada Corporation с многоразовым космопланом Dream Chaser. С Boeing и SpaceX NASA заключило контракты на запуски к МКС. После успешного запуска Crew Dragon на орбиту первый полет CTS-100 Starliner, разработанного Boeing, запланирован на апрель. Ожидается, что после тестовых полетов без экипажа корабли начнут выполнять пилотируемые полеты к МКС (для SpaceX такой полет состоится не раньше июня, а Boeing отправит астронавтов на орбиту в августе).