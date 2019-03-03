Crew Dragon успешно состыковался с МКС
Космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС в полностью автоматическом режиме, несмотря на некоторые опасения со стороны NASA и «Роскосмоса».
Космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС в полностью автоматическом режиме, несмотря на некоторые опасения со стороны NASA и «Роскосмоса».
Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных в рамках программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program. Crew Dragon в зависимости от комплектации вмещает экипаж из 4 или 7 человек и может провести в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней. Первый беспилотный запуск корабля состоялся 2 марта, на МКС в одном из кресел Crew Dragon отправился манекен «Рипли».
Обычно на последнем этапе стыковки кораблей с МКС используется роботизированный манипулятор Canadarm2, однако стыковка с Crew Dragon прошла в полностью автоматическом режиме, причем это первая стыковка с использованием международного стыковочного адаптера IDA, спроектированного для частных космических кораблей. Адаптер IDA доставлен на МКС и установлен в 2016 году, но до сих пор не использовался. Поскольку процедура автоматической стыковыки через IDA еще не опробована, NASA и «Роскосмос» договорились о следующих мерах безопасности.
После проведенных тестов Crew Dragon успешно состыковался с МКС, мягкая стыковка состоялась в 13:51 по московскому времени. После нормализации давления, примерно через два часа после стыковки, экипаж откроет люк. Корабль проведет на орбите пять дней, а затем вернется на Землю. Миссия DM-1 (Demo-1) завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал 8 марта.
Изначально заявки на участие в Commercial Crew Program подали 36
Николай Воронцов