СМИ: Полиция Канады массово отслеживает поведение людей
Создана специальная база данных.
Создана специальная база данных.
Правоохранительные органы Канады массово отслеживают деструктивное поведение людей, пишут канадские СМИ.
Полиция создала базу данных особ, которые могут стать преступниками или же сами подвергаются риску. База содержит информацию, основанную на данных полиции, медицинских работников, школьного персонала и социальных служб. В частности, правоохранители отслеживают данные об употреблении наркотиков, опасном соседстве или агрессивном поведении.
База данных по отслеживанию рисков (Risk-driven Tracking Database) имеется как минимум в двух провинциях страны — Онтарио и Саскачеване, выяснили журналисты, подав запрос в Министерство общественной безопасности и исправительных учреждений Онтарио.
Расследование показало, что в 2017 году самой распространённой группой, добавленной в базу, были дети в возрасте от 12 до 17 лет. В большинстве случаев данные о них были отслеживались без разрешения. Если подросток участвовал в драке, был пойман на мелком хулиганстве или употреблении наркотиков, данные о деструктивном поведении попадали в базу благодаря полиции или социальным службам.
Чиновники Саскачевана и Онтарио утверждают, что база не содержит имена или даты рождения людей, а только региональную привязку. Но эксперты, к которым обращались журналисты Motherboard, утверждают, что сохранить анонимность в этом случае практически невозможно.
В настоящее время в городах Канады и США работают не менее 100 центров, которые пополняют базу данных по отслеживанию рисков.
Сторонники защиты персональных данных активно критикуют инициативу властей, которая действует уже несколько лет.
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