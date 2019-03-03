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17:27 (мск), источник: ТАСС

Патриарх Кирилл в ближайшее время может посетить КНДР

БАНГКОК, 3 марта. /ТАСС/. Патриарх Кирилл может в ближайшее время посетить КНДР по приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом в воскресенье сообщил российским журналистам Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии Сергий.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы думаем, что в ближайшее время возможен визит патриарха Кирилла в Пхеньян по приглашению [председателя Госсовета КНДР] Ким Чен Ына», — отметил он. «Они с удовольствием принимают нас в гости, мы там служим, меня признают как правящего епископа», — подчеркнул священнослужитель.

Экзарх напомнил, что на протяжении многих лет в Пхеньяне действует Свято-Троицкий собор, построенный по указу бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира как символ корейско-российской дружбы. По окончании строительства в августе 2006 года церковь была торжественно освящена митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (сейчас патриарх).

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«Я был в Пхеньяне в ноябре 2018 года, совершал там богослужение. Власть очень благосклонно относится к Русской православной церкви. В храм приходят наши дипломаты, а также сотрудники болгарского и румынского посольств. У нас [нет] никаких сложностей с Северной Кореей в плане осуществления нашей деятельности», — уверен он.

РПЦ во Вьетнаме

«Как в Сингапуре и Таиланде, во Вьетнаме вопрос организации религиозной жизни очень непростой, — рассказал экзарх. — Там строгий закон, регламентирующий деятельность религиозных объединений, но за эти годы удалось найти понимание в государственном управлении по делам религии Вьетнама». «Мы сейчас известны им, они приезжают к нам, мы находимся в постоянном контакте, за эти годы нам удалось получить разрешение на нашу деятельность в городе Вонгтау, — отметил он. — Там община пока располагается в жилом доме, есть священник, который был направлен на постоянную основу».

«Нам надо будет сконцентрироваться на Ханое и Хошимине, где есть русские общины. Думаю, что к Пасхе в Ханой на постоянной основе будет направлен еще один священник», — сказал священнослужитель.

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По его словам, «в Ханое есть земля, которую государство выделило в рамках совместного соглашения с городом Москва». «Вьетнамцы построили в Москве свой культурно-торговый центр, а правительству Москвы выделили хороший участок земли в Ханое. Сейчас мы реанимировали вопрос строительства Центра дружбы Москвы и Ханоя, и при нем будет приход Русской церкви», — добавил он.

РПЦ в Лаосе

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) в Таиланде архимандрит Олег Черепанин рассказал о ситуации вокруг организации прихода РПЦ в Лаосе. «Два года назад, когда владыка Марк приезжал в Таиланд, мы устраивали встречу архиерея с руководством правящей партии [Лаоса] и фонда национального строительства. Мы нашли взаимопонимание, они дадут регистрацию РПЦ, но с одним условием — инициаторами будут граждане Лаоса», — пояснил он.

«К сожалению, возникла пауза в диалоге. Сейчас стоит вопрос о восстановлении этого диалога, я думаю, что это будет не очень сложно», — предположил архимандрит.

«Начать надо будет с того, что экзарх должен побывать в Лаосе и встретиться с руководством правящей партии и фонда национального строительства, — считает священнослужитель. — Я думаю, они подтвердят свое решение». «С учетом того, что многие чиновники, которые сейчас у власти [в Лаосе], получили дипломы в Советском Союзе, у них достаточно теплое отношение к России», — добавил он.

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«Этим надо заниматься, и поскольку сейчас такие полномочия даны, я буду готовить встречу, а когда будет решающий момент, владыка подключится к этому вопросу. Как только это будет сделано, несмотря на то, что отец Михей активно задействован в Таиланде, но, благодаря пониманию экзарха, он сможет продолжить работу миссионера и священника [в Лаосе]», — отметил священнослужитель.

Азиатский экзархат

28 декабря 2018 года Священный синод Русской православной церкви принял решение образовать патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре. В сфере его пастырской ответственности — Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Южная Корея, КНДР, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины и Таиланд. Все страны региона включены в одну епархию в отличие от Западной Европы. Главой патриаршего экзархата был назначен епископ Солнечногорский Сергий.

Решение об образовании этого экзархата было принято в связи со значительными успехами миссии РПЦ в странах Юго-Восточной Азии. По словам пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова, в ЮВА образуются десятки новых приходов, увеличивается количество верующих из числа местных жителей, появляются местные священнослужители.

26 февраля Священный синод РПЦ принял решение о том, что патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии будет состоять из четырех епархий: Сингапурской, Корейской, Таиландской, Филиппинско-Вьетнамской.

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