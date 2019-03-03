Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев
Испанский журналист Мануэль Вильяторо пожалел сражавшихся при взятии Берлина солдат вермахта, передает газета ABC.
Испанский журналист Мануэль Вильяторо пожалел сражавшихся при взятии Берлина солдат вермахта, передает газета ABC.
В своей статье о взятии Берлина Вильяторо заявил, что отстаивать Берлин остались всего 800 тысяч солдат.
Кроме того, Вильяторо раскритиковал Иосифа Сталина за его приказ «Ни шагу назад!», отметив, что это лишний раз доказывает безразличие Сталина к тысячам солдат, которых он отправлял на смерть.
Также журналист утверждает, что фотоснимок «Знамя победы над Рейхстагом» является поддельным, так как Сталин позавидовал славе американского снимка «Водружение флага над Иводзимой».