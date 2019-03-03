Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Источник: РИА "Новости"

В своей статье о взятии Берлина Вильяторо заявил, что отстаивать Берлин остались всего 800 тысяч солдат.

По мнению автора статьи, большинство из них были детьми из бедных семей, которые поверили в обещания денег и славы.

Кроме того, Вильяторо раскритиковал Иосифа Сталина за его приказ «Ни шагу назад!», отметив, что это лишний раз доказывает безразличие Сталина к тысячам солдат, которых он отправлял на смерть.

Также журналист утверждает, что фотоснимок «Знамя победы над Рейхстагом» является поддельным, так как Сталин позавидовал славе американского снимка «Водружение флага над Иводзимой».

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