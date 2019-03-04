Жидкие яйца из бутылки. Как привычный продукт будет выглядеть в будущем

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Перед постом тема продуктов без животных компонентов действительно интересна. А если это ещё и копии любимых животных продуктов, тем более. И уж совсем удивительно, как удалось сделать растительные яйца. Но спешим вас разочаровать. У них нет не только скорлупы, но и желтка с белком. Их нельзя сварить вкрутую или всмятку, нельзя сделать яичницу. Из них можно сделать омлет и яичницу-болтунью. Эти растительные яйца — жидкие. Их продают не в упаковках по 9 или 10 яиц, а в бутылках.

Яйцо из бутылки

Вы видели настоящие куриные яйца, продающиеся в бутылках? Это были разбитые сырые яйца без скорлупы, залитые в бутылки. Причем, встречались три типа такой продукции. Первый тип — цельные смешанные яйца, такой полуфабрикат яичницы, выливай на сковородку и жарь. Второй тип — одни белки, третий — только желтки. Яйца в скорлупе, на субъективный взгляд, лучше. Но вот именно с такими яйцами в бутылках, прежде всего, и будут конкурировать обычные.

Без курицы бывают не только яйца, но… куриное мясо

«На Западе такие жидкие растительные яйца уже присутствуют в продаже, — рассказывает врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. — Прежде всего, это альтернатива для омлета. Делают их на основе изолята белков бобов мунг, масла канолы (это, по сути, рапсовое масло), и ряда других ингредиентов и приправ».

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Благодаря этому, после приготовления они выглядят как яичница-болтунья или омлет. Вкус тоже похож. Мы поддерживаем вегетарианство и флекситарианство — это направление в питании, в котором число животных компонентов в продуктах снижают на 50 процентов и более. Поэтому, мы поддерживаем и появление подобных растительных яиц. Надеемся, они появятся и в нашей стране. На Западе их продают в магазинах на полках вместе с яйцами, или в отделах с альтернативными продуктами — для людей с сахарным диабетом, для вегетарианцев, поклонников здорового питания. В Российских магазинах эти отделы, к сожалению, невелики, и выбор таких продуктов небольшой. Они не удовлетворяют потребности российского рынка в подобных товарах. Полагаю, российским технологам и соответствующим кафедрам университетов пищевых производств нужно поднапрячься, чтобы не отставать. У таких продуктов большие перспективы.

Кстати, на основе бобов мунг можно делать не только яйца. Они отлично походят для создания растительного куриного мяса, оно уже есть. Вкус его многим нравится. Например, в исследованиях было показано, что восьмилетним детям очень понравились наггетсы из такой растительной курятины. Успешными оказались и первые дегустации блюд из комбинированного мяса в люксовых ресторанах. Михаил Богомолов врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации

Сталкивание яиц друг с другом

Мы решили конкретно сопоставить питательность и состав куриных яиц и растительных. По пищевой ценности есть преимущества у обоих продуктов. В натуральных яйцах меньше калорий, натрия, больше витамина А — это явные плюсы. Белка в них чуть меньше, но он отличного качества — лучше, чем из бобовых. Холестерин в них уже не считается вредным, хотя с этим согласны пока не все. Состав жиров чуть менее полезен. Обращает внимание, что в растительных яйцах приличная доза натрия, этого явно вредного вещества в них в 4 раза больше.

Ещё важно сопоставление состава этих продуктов. Яйцо курицы натуральный продукт без всяких добавок. Яйцо растительное сделано из следующих компонентов: вода, белковый изолят бобов мунг, масло канолы, содержащее менее 2% цитрата кальция, геллановая камедь (Е418), натуральный экстракт моркови (краситель), натуральные ароматизаторы, натуральные экстракты куркумы (краситель), порошок лука, соль, соевый лецитин, сахар, тетранатрий пирофосфат (Е450iii), консерванты (низин, сорбат калия).

Большинство этих веществ вполне нормальны, а есть даже полезные — это экстракты моркови и куркумы, порошок лука и лецитин (последний компонент в большом количестве содержится и в куриных яйцах). Такие растительные яйца это не дешевые продукты, накачанные огромным количеством синтетических добавок, которые порой у нас продают в пост. Но вот пирофосфат, который помогает, чтобы это жидкое яйцо не расслаивалось, и чтобы не было осадка, явно неполезен — такие неорганические фосфаты сейчас рассматривают как сосудистые яды. Они способствуют развитию атеросклероза.

Судя по всему, доза их в таких яйцах не велика — пирофосфат занимает предпоследнюю позицию в списке и доза его не очень велика.

Но к сожалению, есть масса продуктов, которые содержат такие добавки. И с ними можно получить очень много фосфатов.