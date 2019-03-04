Организаторы «Евровидения» прекратили продажу билетов
Организаторы «Евровидения-2019» прекратили продажу билетов на предстоящее шоу «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Организаторы «Евровидения-2019» прекратили продажу билетов на предстоящее шоу «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Это было сделано после того, как была выявлена «попытка различными сторонами вмешиваться в процесс продажи». Кроме того, обнаружилось, что сотни билетов на лучшие места были проданы журналистам и спортивным деятелям, а не фанатам. В частности, билетные преференции получили ведущие «Евровидения» Эреза Тал и Асси Азар.
Расследование взял под контроль министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан.
«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в