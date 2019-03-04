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02:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Организаторы «Евровидения» прекратили продажу билетов

Организаторы «Евровидения-2019» прекратили продажу билетов на предстоящее шоу «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Источник: РИА "Новости"

Это было сделано после того, как была выявлена «попытка различными сторонами вмешиваться в процесс продажи». Кроме того, обнаружилось, что сотни билетов на лучшие места были проданы журналистам и спортивным деятелям, а не фанатам. В частности, билетные преференции получили ведущие «Евровидения» Эреза Тал и Асси Азар.

Расследование взял под контроль министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представит Сергей Лазарев. 27 февраля стало известно, что в этом году Украина не будет выступать на «Евровидении». Это случилось после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от участия в конкурсе. Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka.

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