Названы регионы, где у населения больше всего просроченных кредитов

Источник: РИА Новости

При этом Севастополь и Крым, по данным исследования РИА Рейтинг, опубликованного в конце декабря, являются регионами с наименьшим количеством кредитов. Ингушетия в этом рейтинге занимала третье место, однако по показателю доли просроченных задолженностей стала аутсайдером.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование платежной дисциплины жителей российских регионов по итогам 2018 года, в основе лежат данные Центробанка.

Задолженности сокращаются

В 2018 году портфель выданных населению кредитов увеличился на 22,4%, что стало рекордным показателем с 2013 года. В прошедшем году банки предоставили заемщикам кредитов и кредитных лимитов на 12,5 триллиона рублей (в 2017 году — 9,2 триллиона рублей).

При этом в 2018 году резко сократилась доля просроченной населением задолженности перед банками — с 7,0% до 5,1%. На 1 января 2019 года она составила 760 миллиардов рублей, уменьшившись на 89 миллиардов рублей.

Только два региона увеличили долю просроченной задолженности, остальные 83 региона за 2018 год ее сократили. Росла задолженность в Крыму (на 0,5 процентного пункта) и Северной Осетии (0,1 процентного пункта).

Еще в восьми регионах сокращение было в пределах 0,8 процентного пункта. Слабую динамику показали регионы Северного Кавказа, а также северные и богатые природными ресурсами регионы, например Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Чукотка и Магаданская область. Причины слабой динамики тут противоположные: в южных регионах банки пока неохотно выдают кредиты, а в богатых, по всей видимости, напротив, имеет место высокая закредитованность населения, даже несмотря на очень сильную экономическую базу регионов.

Высокая доля просрочки зафиксирована в Карачаево-Черкессии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению превышает 7,5%. За прошедший год в последнюю пятерку опустилась Республика Северная Осетия — Алания, которая ранее была на 69-м месте, а улучшить свои позиции смогла Кабардино-Балкария.

Сильнее всего доля просрочки в 2018 году снизилась в Ингушетии, где она за прошедший год уменьшилась на треть. Несмотря на хорошую динамику, у республики остается самая высокая доля просроченной задолженности (15,9%).

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Лидеры

Лидерами по платежной дисциплине остаются Севастополь, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Крым и ЯНАО. При этом в первой пятерке произошли изменения, ранее занимавшая второе место Республика Крым переместилась на четвертую позицию, а Ненецкий автономный округ и Чукотский автономные округа поднялись на одну позицию каждый.

Потеря мест Крымом ожидаема, это связано с тем, что в Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому заемщики еще фактически не успели сформировать просроченную задолженность. Но по мере насыщения кредитного рынка этот показатель будет расти.