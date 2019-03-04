Источник: Минобороны заказало ракеты «Ангара» для пусков с Восточного
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министерство обороны России планирует использовать
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министерство обороны России планирует использовать
В 2014 году состоялись первые пуски ракет легкого класса «Ангара-1.2ПП» и тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Кроме того, планируется строительство стартового комплекса ракеты «Ангара» на космодроме Восточный.
«Контракт Центра Хруничева с министерством обороны РФ включает пуски
В то же время в размещенной в интернете презентации Центра Хруничева (производитель «Ангары») сообщается, что предприятие имеет контракт с Минобороны РФ на изготовление ракет «Ангара-А5» для пусков с космодрома Плесецк в 2019—2022 годах и с космодрома Восточный — в период до 2025 года.
«С космодрома Восточный “Ангара” может вывести на геопереходную или геостационарную орбиту спутник большей массы, чем с Плесецка. Может быть, военным потребовалось чуть больше вывести», — прокомментировал эту информацию РИА Новости генеральный директор частной компании «КосмоКурс», который ранее разрабатывал ракету «Ангара» в Центре Хруничева, Павел Пушкин.
«Ангара» — семейство экологически чистых
Основой для создания вариантов «Ангары» служат
Второй пуск ракеты «Ангара-А5» с Плесецка планируется в декабре 2019 года, третий — в 2020 году, а пуск «Ангары-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 намечается в 2020 году. Первый пуск ракеты «Ангара» с Восточного планируется в 2023 году.