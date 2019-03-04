Источник: Минобороны заказало ракеты «Ангара» для пусков с Восточного

Источник: РИА Новости

В 2014 году состоялись первые пуски ракет легкого класса «Ангара-1.2ПП» и тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Кроме того, планируется строительство стартового комплекса ракеты «Ангара» на космодроме Восточный.

«Контракт Центра Хруничева с министерством обороны РФ включает пуски ракет-носителей “Ангара-А5” как с космодрома Плесецк, так и с космодрома Восточный», — сказал собеседник агентства.

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В то же время в размещенной в интернете презентации Центра Хруничева (производитель «Ангары») сообщается, что предприятие имеет контракт с Минобороны РФ на изготовление ракет «Ангара-А5» для пусков с космодрома Плесецк в 2019—2022 годах и с космодрома Восточный — в период до 2025 года.

«С космодрома Восточный “Ангара” может вывести на геопереходную или геостационарную орбиту спутник большей массы, чем с Плесецка. Может быть, военным потребовалось чуть больше вывести», — прокомментировал эту информацию РИА Новости генеральный директор частной компании «КосмоКурс», который ранее разрабатывал ракету «Ангара» в Центре Хруничева, Павел Пушкин.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» (модификация «А5М» — модернизированная), и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Основой для создания вариантов «Ангары» служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули (УРМ), представляющие собой законченную конструкцию из баков окислителя, горючего, и двигательного отсека. Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.

Второй пуск ракеты «Ангара-А5» с Плесецка планируется в декабре 2019 года, третий — в 2020 году, а пуск «Ангары-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 намечается в 2020 году. Первый пуск ракеты «Ангара» с Восточного планируется в 2023 году.