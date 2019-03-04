Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины

Источник: РИА Новости

Для анализа стоимости одного блина был взят рецепт, включающий муку (250 граммов), яйца (2 штуки), молоко (400 миллилитров), масло (50 граммов) и сахар (50 граммов). Аналитики использовали данные кассовых чеков с 70 тысяч терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли во всех городах России.

Так, в среднем по России стоимость одного домашнего блина весом 40 граммов составляет 3 рубля 69 копеек. Таким образом, российская семья из четырех человек во время Масленицы сможет позавтракать 20 блинами домашнего приготовления за 73 рубля 74 копейки.

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Самый дешёвый блин приготовит житель Воронежа, он обойдется в 3 рубля 15 копеек. Воронежская семья заплатит за 20 блинов 63 рубля.

Домашний блин в Москве будет стоить 4 рубля 75 копеек, в Санкт-Петербурге — 4 рубля 87 копеек. Завтрак из блинов для московской семьи обойдется в 94 рубля 92 копейки, для семьи в Санкт-Петербурге — 97 рублей 31 копейку.