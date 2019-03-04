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11:06 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самым дорогим в Масленицу блин домашнего приготовления будет в Кировской области: он обойдется в пять рублей, кировская семья из четырех человек заплатит за 20 блинов 100 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор».

Источник: РИА Новости

Для анализа стоимости одного блина был взят рецепт, включающий муку (250 граммов), яйца (2 штуки), молоко (400 миллилитров), масло (50 граммов) и сахар (50 граммов). Аналитики использовали данные кассовых чеков с 70 тысяч терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли во всех городах России.

Так, в среднем по России стоимость одного домашнего блина весом 40 граммов составляет 3 рубля 69 копеек. Таким образом, российская семья из четырех человек во время Масленицы сможет позавтракать 20 блинами домашнего приготовления за 73 рубля 74 копейки.
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Самый дешёвый блин приготовит житель Воронежа, он обойдется в 3 рубля 15 копеек. Воронежская семья заплатит за 20 блинов 63 рубля.

Домашний блин в Москве будет стоить 4 рубля 75 копеек, в Санкт-Петербурге — 4 рубля 87 копеек. Завтрак из блинов для московской семьи обойдется в 94 рубля 92 копейки, для семьи в Санкт-Петербурге — 97 рублей 31 копейку.

Средняя российская семья сможет добавить к своему завтраку из 20 блинов 200 граммов сметаны за почти 34 рубля, 200 граммов варенья за 81 рубль, 200 граммов красной рыбы за 192 рубля или 200 граммов красной икры за 553 рубля.

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