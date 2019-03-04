Теща против свекрови. Ученые выяснили, от какой бабушки больше пользы
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. Бабушки есть только у нескольких видов животных — человека, косаток,
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. Бабушки есть только у нескольких видов животных — человека, косаток,
Согласно недавним исследованиям, бабушка бабушке рознь. Пока одни благотворно влияют на здоровье внуков, другие могут значительно сократить их выживаемость.
В середине прошлого года две независимые друг от друга группы ученых в Финляндии и Канаде работали над очень похожей задачей — хотели опровергнуть или подтвердить так называемую гипотезу бабушки, согласно которой те дети, о которых в семье заботятся пожилые женщины, выживают чаще.
Первая команда исследователей из Университета Турку проанализировала записи о рождаемости и смертности в церковных книгах Финляндии за 1731−1895 годы. Всего в руках ученых оказалась информация о 5815 внуках и их бабушках. Канадские биологи и антропологи работали со сведениями из Исторического реестра населения Квебека. В их распоряжении были записи о французских переселенцах с 1608 по 1799 год — 3382 бабушках и 56 767 внуках.
Выводы получились очень похожими — в тех семьях, где была бабушка, шансы на выживание детей в возрасте от двух до пяти лет увеличивались почти на треть. Правда, срабатывало это правило, только если речь шла о бабушке со стороны матери. Проживающая вместе с молодой семьей мать отца на здоровье внуков, как правило, не влияла. Более того, свекровь старше 75 лет сокращала выживаемость внуков на 37,1 процента.
Однако «эффект бабушки» уменьшался в зависимости от расстояния. В семьях, которые жили в 25 километрах от бабушек, было на 0,14 ребенка меньше и выживало на 0,12 ребенка меньше, чем в тех, где бабушка была рядом. Если же тещи находились в 325 километрах от домов своих дочерей, то в таких семьях было уже на 1,75 ребенка меньше, а выживаемость снижалась почти в полтора раза.
Согласно работе американских и британских биологов, к помощи бабушек прибегают не только люди. Девятилетние наблюдения за популяцией косаток у побережья Северной Америки показали, что самки по истечении репродуктивного возраста становятся лидерами в стае и помогают ей выживать. Иными словами, превращаются в бабушек.
Пожилые косатки играют роль своеобразной экологической энциклопедии. Они помогают менее опытным членам стаи находить добычу и обучают охотничьим навыкам. При этом китовые бабушки чаще заботятся о сыновьях и внуках, чем о дочерях и внучках. Океанологи объясняют это просто: у представителей сильного пола шансы передать гены потомству выше, чем у самок.
По мнению исследователей из Университета Эксетера, и у людей бабушки могли появиться похожим образом. А значит, женская менопауза — древнее эволюционное приобретение. Ученые из Университета Ливерпуля предполагают, что хотя этот феномен возник в человеческих обществах случайно, менопауза закрепилась в популяции благодаря филопатрии — склонности сыновей и внуков жить неподалеку или вместе с матерью или бабушкой. Таким образом они перекладывали на нее часть заботы о потомстве.
Американские антропологи не согласны с британскими коллегами. Они считают, что бабушки прежде всего склонны заботиться о детях своих дочерей. Совместно со специалистами по математической биологии и компьютерному моделированию исследователи доказали, что в
Это имело и обратный эффект.
Как продемонстрировала модель ученых из Университета Юты, в человеческих популяциях, где не было пожилых женщин, на 77 мужчин приходилось сто представительниц прекрасного пола, готовых к деторождению. И это соответствует соотношению полов в популяциях большинства видов животных. Однако после того, как в человеческих группах закрепляются долгожительницы, фертильных женщин становится намного меньше. Через 30 тысяч лет после возникновения бабушек на сто фертильных женщин приходится 156 мужчин.
В результате между представителями сильного пола развернулась жесткая конкуренция за женское внимание. Надо было не только завоевать женщину, но и постоянно охранять ее от посягательств других соплеменников, иногда в ущерб охоте и выживанию общины в целом.
Представительницы прекрасного пола хранили верность избранникам, и тем не приходилось тратить ресурсы на их охрану. Так благодаря бабушкам стал складываться институт брака.