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10:27 (мск), источник: РИА Новости

Теща против свекрови. Ученые выяснили, от какой бабушки больше пользы

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. Бабушки есть только у нескольких видов животных — человека, косаток, китов-белух и нарвалов. Считается, что их появление в процессе эволюции повысило шансы новорожденных на выживание и значительно увеличило продолжительность человеческой жизни.

Источник: dassel/СС0

Согласно недавним исследованиям, бабушка бабушке рознь. Пока одни благотворно влияют на здоровье внуков, другие могут значительно сократить их выживаемость.

Чем ближе бабушка, тем больше внуков

В середине прошлого года две независимые друг от друга группы ученых в Финляндии и Канаде работали над очень похожей задачей — хотели опровергнуть или подтвердить так называемую гипотезу бабушки, согласно которой те дети, о которых в семье заботятся пожилые женщины, выживают чаще.

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Первая команда исследователей из Университета Турку проанализировала записи о рождаемости и смертности в церковных книгах Финляндии за 1731−1895 годы. Всего в руках ученых оказалась информация о 5815 внуках и их бабушках. Канадские биологи и антропологи работали со сведениями из Исторического реестра населения Квебека. В их распоряжении были записи о французских переселенцах с 1608 по 1799 год — 3382 бабушках и 56 767 внуках.

Выводы получились очень похожими — в тех семьях, где была бабушка, шансы на выживание детей в возрасте от двух до пяти лет увеличивались почти на треть. Правда, срабатывало это правило, только если речь шла о бабушке со стороны матери. Проживающая вместе с молодой семьей мать отца на здоровье внуков, как правило, не влияла. Более того, свекровь старше 75 лет сокращала выживаемость внуков на 37,1 процента.

Кроме того, канадские антропологи выяснили, что бабушка способна воздействовать не только на здоровье потомства, но и на численность. Женщины, чьи матери были живы на момент рождения ими первенца, в среднем имели на двух детей больше, чем те, чьи матери умерли.

Однако «эффект бабушки» уменьшался в зависимости от расстояния. В семьях, которые жили в 25 километрах от бабушек, было на 0,14 ребенка меньше и выживало на 0,12 ребенка меньше, чем в тех, где бабушка была рядом. Если же тещи находились в 325 километрах от домов своих дочерей, то в таких семьях было уже на 1,75 ребенка меньше, а выживаемость снижалась почти в полтора раза.

Бабушки в мире животных

Согласно работе американских и британских биологов, к помощи бабушек прибегают не только люди. Девятилетние наблюдения за популяцией косаток у побережья Северной Америки показали, что самки по истечении репродуктивного возраста становятся лидерами в стае и помогают ей выживать. Иными словами, превращаются в бабушек.

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Пожилые косатки играют роль своеобразной экологической энциклопедии. Они помогают менее опытным членам стаи находить добычу и обучают охотничьим навыкам. При этом китовые бабушки чаще заботятся о сыновьях и внуках, чем о дочерях и внучках. Океанологи объясняют это просто: у представителей сильного пола шансы передать гены потомству выше, чем у самок.

По мнению исследователей из Университета Эксетера, и у людей бабушки могли появиться похожим образом. А значит, женская менопауза — древнее эволюционное приобретение. Ученые из Университета Ливерпуля предполагают, что хотя этот феномен возник в человеческих обществах случайно, менопауза закрепилась в популяции благодаря филопатрии — склонности сыновей и внуков жить неподалеку или вместе с матерью или бабушкой. Таким образом они перекладывали на нее часть заботы о потомстве.

Об этом свидетельствуют и палеонтологические данные. Анализ долей изотопов в зубах и костях австралопитеков показал, что самцы этих гоминид были «домоседами», а самки, наоборот, часто мигрировали, живя и умирая далеко от места своего рождения.

Брак — идея тещи

Американские антропологи не согласны с британскими коллегами. Они считают, что бабушки прежде всего склонны заботиться о детях своих дочерей. Совместно со специалистами по математической биологии и компьютерному моделированию исследователи доказали, что в какой-то момент условия окружающей среды способствовали увеличению продолжительности жизни женщин. Так возник феномен менопаузы и, соответственно, появились бабушки. Они стали ухаживать за потомством дочерей, что позволяло тем рожать больше детей. В результате это привело к доминированию генотипа женщин-долгожительниц во всей популяции людей.

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Это имело и обратный эффект. Из-за бабушек в сообществах наших предков стала уменьшаться доля женщин репродуктивного возраста, что заставило мужчин бороться за них.

Как продемонстрировала модель ученых из Университета Юты, в человеческих популяциях, где не было пожилых женщин, на 77 мужчин приходилось сто представительниц прекрасного пола, готовых к деторождению. И это соответствует соотношению полов в популяциях большинства видов животных. Однако после того, как в человеческих группах закрепляются долгожительницы, фертильных женщин становится намного меньше. Через 30 тысяч лет после возникновения бабушек на сто фертильных женщин приходится 156 мужчин.

В результате между представителями сильного пола развернулась жесткая конкуренция за женское внимание. Надо было не только завоевать женщину, но и постоянно охранять ее от посягательств других соплеменников, иногда в ущерб охоте и выживанию общины в целом.

Поэтому в ходе эволюции преимущества получили те сообщества, в которых между мужчинами и женщинами возникали длительные моногамные отношения.

Представительницы прекрасного пола хранили верность избранникам, и тем не приходилось тратить ресурсы на их охрану. Так благодаря бабушкам стал складываться институт брака.

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