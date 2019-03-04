«Либо вы язычники, либо христиане». Ту ли Масленицу отмечают в России

Источник: РИА "Новости"

Как правильно праздновать Масленицу и нужно ли это делать вообще — разбирался корреспондент РИА Новости.

Сырный «буфер»

За сравнительно небольшой период после десятилетий государственного атеизма Масленица снова стала поистине всенародным праздником: трудно отыскать в России семью, где в это время не пекли бы блины. Хотя почти век советская власть всеми силами пыталась стереть из народной памяти обычай, связанный «с религиозным дурманом и буржуазными пережитками».

Масленица действительно определяется православным календарем. За неделю до Великого поста — периода самого строгого воздержания — начинается неделя «мясопустная», или «сырная седмица».

Название говорит само за себя: церковный устав велит уже в это время отказаться от мяса. Зато яйца и все молочные («сырные») продукты ешь сколько угодно, до самого поста, который в этом году начинается 11 марта.

«На мясопустной неделе существенно меняется богослужение: в среду и пятницу нет литургии, в эти дни уже действует великопостный устав. То есть это такой “буфер” между “мясоедом” и Великим постом. А смысл очень простой: у человека есть определенная внутренняя инерция, ему дается неделя, чтобы облегчить вхождение в пространство поста, очень напряженное», — рассказывает РИА Новости заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.

Массовые похороны

Примерно с XV века на Руси эта подготовительная неделя в богослужебных книгах именуется «масленым заговеньем», а ее последний день «маслопустом» — с этого момента вплоть до Пасхи запрещается не только мясная, но и молочная пища. Так что даже само название «Масленица» отчасти связано с христианством. Кстати, советская власть старательно избегала этого слова и даже, возродив в 1960-е годы прошлого века сам праздник, официально называла его «Проводами русской зимы».

«Проводы зимы — не что иное, как большая языческая тризна: мы же до сих пор называем похороны “проводами”. Так вот Масленица — большая тризна по богине-Зиме, которую побеждает Весна», — поясняет в беседе с РИА Новости верховный жрец Союза общин славянской родной веры Вадим Казаков.

Кулачные бои, лазание на столб, сжигание чучела зимы — во всем этом языческий смысл. Например, столб, по словам Казакова, символизирует известное многим верованиям «дерево мироздания», а масленичные бои — тризну. «Когда умирал князь, на его похоронах устраивались бои до крови, а подчас и до смерти. В летописях говорится: “боряхусь пред мертвецы”, то есть перед гробом покойника», — уточняет Казаков.

А сжигание чучела и вовсе восходит к широко распространенной у индоевропейских народов древнейшей традиции поклонения очистительному огню. Его пламя — также главный символ Навруза, праздника весны у тюркских народов.

Вот и Масленица напрямую связана со встречей весны. Неспроста славяне отмечали этот праздник в конце марта — в день весеннего равноденствия. Да и название было совершенно другое, восходящее к одному из языческих ритуалов: первый испеченный блин славяне, прежде чем съесть, особыми возгласами посвящали пращурам. Но, как говорится, первый блин всегда комом, отсюда и Комоедица.

Что символизируют блины

Вообще говоря, сегодня блины занимают самое главное место среди масленичных традиций, будто ради них все и затевалось. В масленичную неделю это блюдо предстает во всем разнообразии. Не зря известный русский писатель Иван Шмелев отмечал, что именно блин задавал настроение всему празднику.

А еще в народе считается, что блин символизирует солнце — главный атрибут весны. Действительно, чем не повод для радости?!

Но, оказывается, изначально у блинов был диаметрально противоположный смысл. «Они были поминальным блюдом. Причем, в отличие от современности, второстепенным. Главным же на столе был хворост (тонкое печенье, напоминающее ветки деревьев. — Прим. ред.)», — подчеркивает жрец Вадим Казаков.

В целом же обряды Масленицы с дохристианских времен сохранились в первозданном виде примерно на 80 процентов, уверяет представитель языческой общины.

Флешмоб или ритуал?

Выходит, Масленица и поныне — сугубо языческий праздник? Почему же тогда блинами угощают не только посетителей ярмарок, но и, например, прихожан православных храмов? Неужели отступают от веры?

На самом деле все зависит от того, как относиться к Масленице — как к культурному явлению или как к имеющим сакральный смысл ритуалам, отмечает протоиерей Павел Великанов.

«Например, в православной Греции есть такая традиция: в Страстную седмицу (последняя неделя перед Пасхой. — Прим. ред.) во дворах храмов сжигают чучело Иуды. Понятно, что здесь есть общие корни со сжиганием чучела Зимы у нас. Возникает логичный вопрос: а зачем сжигать? Если мы относимся к этому как к секулярному обычаю, ни к чему нас не побуждающему, это одно дело. Если же мы это превращаем в некую “ниточку”, за которую начинаем тянуть и тем самым заниматься реконструкцией языческих действий — совсем другое», — поясняет священник.

То есть, с церковной точки зрения, если Масленица не несет в себе «антихристианского заряда», в празднике ничего плохого нет. Главное, напоминает богослов, не забывать о приближении Великого поста.