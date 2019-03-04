Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС не променяет союз с Россией на американский СПГ
Украинская певица жалеет, что участвовала в Евровидении от России
Королевский младенец: что мы знаем о ребенке Меган Маркл (фото)
Ирину Понаровскую осудили за стремление молодиться
Как выглядит внутри 16-комнатный особняк возле метро в Москве
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
Дана Борисова помирилась с дочкой
Королевский младенец: что мы знаем о ребенке Меган Маркл (фото)
Он был героем, а сейчас его бьют в тюрьме: трагедия чемпиона
Красавица-Шарапова на «Оскаре» вызвала восторг
Каррера и Кононов говорили о Глушакове. Главные цитаты тура
Легкоатлеты России на ЧЕ в Глазго оправдали медальные ожидания
Дочь Ренаты Литвиновой пришла на модное шоу в мини цвета фуксии
Ирину Понаровскую осудили за стремление молодиться
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
В Киеве взорвали авто секретаря Совбеза Турчинова
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
12:53 (мск), источник: РИА Новости

«Либо вы язычники, либо христиане». Ту ли Масленицу отмечают в России

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Антон Скрипунов. Сегодня начинается Масленица — в народе ее принято отмечать блинами и массовыми гуляньями. Праздник длится всю неделю: согласно православному вероучению, в эти дни готовятся к Великому посту, а с точки зрения славянских традиций — провожают зиму.

Источник: РИА "Новости"

Как правильно праздновать Масленицу и нужно ли это делать вообще — разбирался корреспондент РИА Новости.

Сырный «буфер»

За сравнительно небольшой период после десятилетий государственного атеизма Масленица снова стала поистине всенародным праздником: трудно отыскать в России семью, где в это время не пекли бы блины. Хотя почти век советская власть всеми силами пыталась стереть из народной памяти обычай, связанный «с религиозным дурманом и буржуазными пережитками».

Новость
Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины

Масленица действительно определяется православным календарем. За неделю до Великого поста — периода самого строгого воздержания — начинается неделя «мясопустная», или «сырная седмица».

Название говорит само за себя: церковный устав велит уже в это время отказаться от мяса. Зато яйца и все молочные («сырные») продукты ешь сколько угодно, до самого поста, который в этом году начинается 11 марта.

«На мясопустной неделе существенно меняется богослужение: в среду и пятницу нет литургии, в эти дни уже действует великопостный устав. То есть это такой “буфер” между “мясоедом” и Великим постом. А смысл очень простой: у человека есть определенная внутренняя инерция, ему дается неделя, чтобы облегчить вхождение в пространство поста, очень напряженное», — рассказывает РИА Новости заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.

Массовые похороны

Примерно с XV века на Руси эта подготовительная неделя в богослужебных книгах именуется «масленым заговеньем», а ее последний день «маслопустом» — с этого момента вплоть до Пасхи запрещается не только мясная, но и молочная пища. Так что даже само название «Масленица» отчасти связано с христианством. Кстати, советская власть старательно избегала этого слова и даже, возродив в 1960-е годы прошлого века сам праздник, официально называла его «Проводами русской зимы».

Новость
Далеко ушли. Они принесли православие на Север

«Проводы зимы — не что иное, как большая языческая тризна: мы же до сих пор называем похороны “проводами”. Так вот Масленица — большая тризна по богине-Зиме, которую побеждает Весна», — поясняет в беседе с РИА Новости верховный жрец Союза общин славянской родной веры Вадим Казаков.

Кулачные бои, лазание на столб, сжигание чучела зимы — во всем этом языческий смысл. Например, столб, по словам Казакова, символизирует известное многим верованиям «дерево мироздания», а масленичные бои — тризну. «Когда умирал князь, на его похоронах устраивались бои до крови, а подчас и до смерти. В летописях говорится: “боряхусь пред мертвецы”, то есть перед гробом покойника», — уточняет Казаков.

А сжигание чучела и вовсе восходит к широко распространенной у индоевропейских народов древнейшей традиции поклонения очистительному огню. Его пламя — также главный символ Навруза, праздника весны у тюркских народов.

Вот и Масленица напрямую связана со встречей весны. Неспроста славяне отмечали этот праздник в конце марта — в день весеннего равноденствия. Да и название было совершенно другое, восходящее к одному из языческих ритуалов: первый испеченный блин славяне, прежде чем съесть, особыми возгласами посвящали пращурам. Но, как говорится, первый блин всегда комом, отсюда и Комоедица.

Что символизируют блины

Вообще говоря, сегодня блины занимают самое главное место среди масленичных традиций, будто ради них все и затевалось. В масленичную неделю это блюдо предстает во всем разнообразии. Не зря известный русский писатель Иван Шмелев отмечал, что именно блин задавал настроение всему празднику.

Новость
Испытание верой: мифы о крещении Руси

А еще в народе считается, что блин символизирует солнце — главный атрибут весны. Действительно, чем не повод для радости?!

Но, оказывается, изначально у блинов был диаметрально противоположный смысл. «Они были поминальным блюдом. Причем, в отличие от современности, второстепенным. Главным же на столе был хворост (тонкое печенье, напоминающее ветки деревьев. — Прим. ред.)», — подчеркивает жрец Вадим Казаков.

В целом же обряды Масленицы с дохристианских времен сохранились в первозданном виде примерно на 80 процентов, уверяет представитель языческой общины.

Флешмоб или ритуал?

Выходит, Масленица и поныне — сугубо языческий праздник? Почему же тогда блинами угощают не только посетителей ярмарок, но и, например, прихожан православных храмов? Неужели отступают от веры?

Новость
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России

На самом деле все зависит от того, как относиться к Масленице — как к культурному явлению или как к имеющим сакральный смысл ритуалам, отмечает протоиерей Павел Великанов.

«Например, в православной Греции есть такая традиция: в Страстную седмицу (последняя неделя перед Пасхой. — Прим. ред.) во дворах храмов сжигают чучело Иуды. Понятно, что здесь есть общие корни со сжиганием чучела Зимы у нас. Возникает логичный вопрос: а зачем сжигать? Если мы относимся к этому как к секулярному обычаю, ни к чему нас не побуждающему, это одно дело. Если же мы это превращаем в некую “ниточку”, за которую начинаем тянуть и тем самым заниматься реконструкцией языческих действий — совсем другое», — поясняет священник.

То есть, с церковной точки зрения, если Масленица не несет в себе «антихристианского заряда», в празднике ничего плохого нет. Главное, напоминает богослов, не забывать о приближении Великого поста.

«Если же мы видим, что к этому начинается религиозное отношение и проступают некие смыслы, вдохновляющие людей на какие-либо ритуальные действия, то здесь надо остановиться и сказать: ребята, ну вы как-то определитесь — либо вы язычники и поддерживаете эти обряды, либо вы христиане», — заключает протоиерей.

Масленичная неделя началась в России
Во время загрузки произошла ошибка.
09:27 (мск)© Ньюстюб
 Украина пообещала РФ не повторять 'Норд' — в обмен на право ловить рыбу
В воздушном бою Индии и Пакистана встретились Су-30 и F-16
Кремль потребовал решения проблемы «китовой тюрьмы» до конца дня
The Telegraph сообщила о 300 бойцах «ЧВК Вагнера» в Ливии
Белье позора: почему магазины Victoria’s Secret закрываются
Российские полицейские смогут моментально делать копии ключей
«Его нет в живых». О чем молчит Лондон в деле Скрипалей
Теща против свекрови: от какой бабушки больше пользы
Спорт
Хартли отхлестал «Ак Барс». Останется ли в Казани Билялетдинов "Авангард" победил "Ак Барс" (3:2) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Дарите друг другу не только любовь.
Авто
Метель в Москве: на МКАД столкнулись десятки автомобилей (видео) Массовая авария произошла на 59-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги
Кино
Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Дня рождения Буржуя» Сергей Романюк снимался не только во множестве сериалов, но и в фильмах Александра Сокурова, Романа Балаяна, Юрия Ильенко и других
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Коты, которые идеально вписались в интерьер
Дети
Климова показала редкие фото старшей дочери в честь ее дня рождения Лизе исполнилось 17 лет
Леди
Подольскую в откровенном платье сравнили с Анджелиной Джоли Певица удивила поклонников смелым нарядом.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь