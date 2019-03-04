«Левада-центр» заявил о снижении влияния Кремля и ФСБ на жизнь в стране

При этом глава государства продолжает оставаться для россиян самым влиятельным институтом. В тройку лидеров входят армия , оценка которой за два осталась неизменной (4,1 балла), и ФСБ (оценка также снизилась с 4,1 до 3,8 балла).

Следующими по популярности стали администрация президента (снижение с 4 до 3,6 балла), правительство (снижение с 3,8 до 3,6 балла), олигархи и банкиры (снижение с 3,7 до 3,6), а также СМИ (оценка осталась неизменной — 3,5 балла). Незначительно снизился рейтинг судов (с 3,5 до 3,3 балла), полиции (с 3,4 до 3,3), губернаторов (с 3,4 до 3,3), Совета федерации (с 3,6 до 3,2), Госдумы (с 3,5 до 3,2), директоров крупных предприятий (с 3,3 до 3,1), церкви (с 3,2 до 3,1).