«Левада-центр» заявил о снижении влияния Кремля и ФСБ на жизнь в стране
Согласно результатам опроса «Левада-центра», на которые ссылается РБК, с января 2017 года оценка россиянами роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла.
Согласно результатам опроса «Левада-центра», на которые ссылается РБК, с января 2017 года оценка россиянами роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла.
При этом глава государства продолжает оставаться для россиян самым влиятельным институтом. В тройку лидеров входят армия, оценка которой за два осталась неизменной (4,1 балла), и ФСБ (оценка также снизилась с 4,1 до 3,8 балла).
Следующими по популярности стали администрация президента (снижение с 4 до 3,6 балла), правительство (снижение с 3,8 до 3,6 балла), олигархи и банкиры (снижение с 3,7 до 3,6), а также СМИ (оценка осталась неизменной — 3,5 балла). Незначительно снизился рейтинг судов (с 3,5 до 3,3 балла), полиции (с 3,4 до 3,3), губернаторов (с 3,4 до 3,3), Совета федерации (с 3,6 до 3,2), Госдумы (с 3,5 до 3,2), директоров крупных предприятий (с 3,3 до 3,1), церкви (с 3,2 до 3,1).
Наименее влиятельными институтами респонденты назвали политические партии (2,9 балла), НКО (2,5 балла) и профсоюзы (2 балла).
Как сообщал ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в феврале показатель одобрения деятельности президента вырос до 64,8%. Это стало максимумом за 2019 год. Оценки работы