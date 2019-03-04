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10:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Тарифы на вывоз мусора в регионах отличаются почти в 27 раз

Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) отличаются в 26,6 раз, сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Источник: РИА "Новости"

Минимальный тариф установлен в городе Дагестанские огни — 93,48 руб. за 1 куб. м отходов. Максимальный тариф — на Таймыре (Березовский район Красноярского края), где жители платят по 2487,85 руб. за 1 куб. м отходов. При этом там отличаются нормы накопления отходов на человека: в Дагестанских огнях норма составляет 2,14−2,5 куб. м в год на человека, а в Березовском районе — 0,84 куб. м в год. В случае превышения нормы вывоз мусора оплачивается дополнительно. В целом минимальные тарифы в Дагестане и Красноярском крае отличаются в 9,7 раз — 93,48 руб. и 905,54 руб. за 1 куб. м, а максимальные тарифы — в 5,5 раз.

Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева назвала такую разницу между тарифами недопустимой.

«Там, где сейчас тарифы занижены, со временем к ним будет добавлена инвестсоставляющая для обустройства инфраструктуры по хранению и переработке отходов. Там, где они завышены, будет идти оптимизация до такого уровня, чтобы разница в тарифах в целом по стране не превышала 10%», — заявила она РБК.
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С 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.

По подсчетам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год. В Общероссийском народном фронте считают, что при проведении «мусорной реформы» возникли трудности в связи с плохой информированностью в регионах.

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