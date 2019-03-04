Где можно прогуляться по самой необычной «волне» в мире (фото)
Удивительное чудо природы.
Удивительное чудо природы.
Каньон Волна или Аризонская волна — это одно из самых необычных и красивых мест нашей планеты. Живописный каньон из песчаника получил свое название неслучайно: каменные стены скал плавно перетекают друг в друга, создавая ощущение застывшего моря. А разноцветные полоски на камнях лишь усиливают это впечатление.
Аризонская волна расположена на границе американских штатов Аризона и Юта рядом с Национальным парком Гранд Каньон и таким же известным Каньоном Антилопы.
По данным ученых, образовалось это место около 200 миллионов лет назад, правда, тогда здесь была песчаная пустыня с огромными дюнами.
С течением времени слоистые дюны превратились в скалы, а ветер за миллионы лет обточил их, придав форму волн. Необычные переливы цветов получились благодаря марганцу, железу и кальциту.
Чтобы сохранить это место в первозданном виде, сюда практически не пускают туристов. За день в каньон могут попасть лишь 20 человек, разделенные на группы по пятеро.