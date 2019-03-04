Российские полицейские смогут моментально делать копии ключей

Заказчик разработки — ФКУ «НПО “Спецтехника и связь”» МВД России. Детали конкурса, объявленного 1 марта, в ведомстве не раскрывают. Всего в тот же день «НПО “Спецтехника и связь”» объявило семь закрытых конкурсов на разработку различного спецоборудования для нужд российской полиции, их общая стоимость — 274 миллиона рублей, подробности держатся в секрете.