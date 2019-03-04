Малышева и ее соведущие принесли на эфир собственные головы

«Разум. Использовать или потерять? Как вы будете стариться? Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?» — обратилась к студии руководитель передачи Елена Малышева.
Она добавила, что «так хочется иметь запасную [голову], чтобы на старости лет не забыть тех, кого ты любишь». Ведущая не исключила, что болезнь Альцгеймера не обойдет и ее. «Распад случается не в одну ночь, он длительный. Я хочу очень много дел успеть сделать, сказать своим зрителям до того, как, если суждено, я перестану нормально функционировать, перестану помнить, узнавать и так далее», — сказала Малышева.
Ведущая полагает, что ей и ее поколению может повезти. «Пока я буду распадаться, если мне повезет, придумают новые лекарства», — допустила она.
В части программы, посвященной болезни Альцгеймера, принял участие сын актрисы Маргариты Тереховой, известной по фильмам «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Бегущая по волнам», «Белорусский вокзал», «Зеркало». Из-за заболевания артистка перестала появляться на публике с 2011 года, в 2018-м болезнь вступила в одну из поздних стадий. Дети актрисы попросили финансовой помощи на дорогостоящее лечение и уход.
Выступление Малышевой и ее соведущих напоминает задумку модного дома Gucci, воплощенную во время показа в Милане в феврале. Модели вышли на подиум, неся в качестве аксессуара макеты своих голов.