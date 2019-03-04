Малышева и ее соведущие принесли на эфир собственные головы

«Разум. Использовать или потерять? Как вы будете стариться? Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?» — обратилась к студии руководитель передачи Елена Малышева.

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Она добавила, что «так хочется иметь запасную [голову], чтобы на старости лет не забыть тех, кого ты любишь». Ведущая не исключила, что болезнь Альцгеймера не обойдет и ее. «Распад случается не в одну ночь, он длительный. Я хочу очень много дел успеть сделать, сказать своим зрителям до того, как, если суждено, я перестану нормально функционировать, перестану помнить, узнавать и так далее», — сказала Малышева.

Ведущая полагает, что ей и ее поколению может повезти. «Пока я буду распадаться, если мне повезет, придумают новые лекарства», — допустила она.