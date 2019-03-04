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15:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Малышева и ее соведущие принесли на эфир собственные головы

Ведущие программы о здоровье «Жить здорово» принесли в студию свои «снесенные головы». Таким образом они проиллюстрировали эффект, который оказывает на человека болезнь Альцгеймера. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

«Разум. Использовать или потерять? Как вы будете стариться? Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?» — обратилась к студии руководитель передачи Елена Малышева.

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Она добавила, что «так хочется иметь запасную [голову], чтобы на старости лет не забыть тех, кого ты любишь». Ведущая не исключила, что болезнь Альцгеймера не обойдет и ее. «Распад случается не в одну ночь, он длительный. Я хочу очень много дел успеть сделать, сказать своим зрителям до того, как, если суждено, я перестану нормально функционировать, перестану помнить, узнавать и так далее», — сказала Малышева.

Ведущая полагает, что ей и ее поколению может повезти. «Пока я буду распадаться, если мне повезет, придумают новые лекарства», — допустила она.

В части программы, посвященной болезни Альцгеймера, принял участие сын актрисы Маргариты Тереховой, известной по фильмам «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Бегущая по волнам», «Белорусский вокзал», «Зеркало». Из-за заболевания артистка перестала появляться на публике с 2011 года, в 2018-м болезнь вступила в одну из поздних стадий. Дети актрисы попросили финансовой помощи на дорогостоящее лечение и уход.

Выступление Малышевой и ее соведущих напоминает задумку модного дома Gucci, воплощенную во время показа в Милане в феврале. Модели вышли на подиум, неся в качестве аксессуара макеты своих голов.

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