В Сети раскритиковали слова чиновника Роскосмоса о «скотобазе» в хрущевках

Источник: РИА "Новости"

В переписке в Facebook с другими пользователями соцсети чиновник заявил, что подобный «контингент» будет портить новые здания, в которые они переселятся после сноса старых домов.

Собеседники ответили на это возмущенными комментариями. Однако чиновник по-прежнему не стал вести конструктивный диалог и перешел на личные оскорбления:

Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?

Высказывание чиновника вызвало бурную реакцию в Сети.

«То есть другими словами, Жарков делит людей на классы и считает проживающих в хрущевке людьми «второго сорта», — написала Kitti Lloid.

«Похоже, этот “начальник департамента в Роскосмос” землянами уже брезгует. В космос, в космос, батенька, там стерильно…», — отметил @pavel_gord.

Некоторые пользователи предположили, что Жарков тоже хочет переселиться в новый дом, однако в ближайшем будущем такой возможности у него не будет.