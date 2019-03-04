Водители сняли лавину, несущуюся прямо на их автомобили (видео)

В воскресенье 3 марта через каньон «Десять миль», расположенный между горами Фриско и Коппер-Маунтин в Колорадо, прошла лавина.

Гигантские потоки снега сошли прямо на дорогу, по которой в это время ехали автомобили.

Несколько человек успели заснять буйство природной стихии. На роликах, опубликованных в социальных сетях, испуганные водители пытаются избежать ловушки, но некоторые из них все-таки оказываются погребенными под толстым слоем снега.

Несмотря на столь пугающее зрелище, снежный поток не причинил большого вреда. По словам патрульного полицейского штата Колорадо Тима Шефера, в результате схода лавин никто не пострадал, а машины были освобождены из-под завала в течение часа.