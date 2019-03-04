Нейросеть вернула волосы Гоше Куценко
Она позволяет нарисовать набросок правок, а затем проводит реалистичные манипуляции с изображением.
Она позволяет нарисовать набросок правок, а затем проводит реалистичные манипуляции с изображением.
Корейские исследователи использовали методы машинного обучения для создания интерактивного графического редактора портретов. Пользователь размечает на лице нужные правки в виде наброска, а нейросеть самостоятельно реалистично редактирует снимок, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org. В качестве примера работы нейросети разработчики показали, например, добавили улыбку Крису Хемсворту и вернули волосы Гоше Куценко.
Современные графические редакторы позволяют проводить крайне реалистичную ретушь, однако это требует наличия развитого навыка обработки изображений. С развитием алгоритмов машинного обучения их стали внедрять и в графические редакторы, что позволило переложить часть действий при редактировании изображения с пользователя на программу. К примеру, Adobe Photoshop умеет самостоятельно отделять объекты от фона или даже дорисовывать фон.
Однако, как правило, подобные технологии применимы в узком диапазоне условий, например, при наличии однородного фона на снимке. Некоторые исследователи научили нейросети проводить более сложные манипуляции, такие как превращение наброска в полноценный снимок, однако пока эти методы пока не позволяют получать реалистично выглядящее изображение.
Чо
В качестве основы исследователи взяли предыдущие успешные наработки в области обработки изображений, а именно сверточную нейросеть
В качестве данных для обучения авторы использовали датасет
Григорий Копиев