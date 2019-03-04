Crew Dragon посоперничает с «Союзами»
Возникнут ли у «Роскомоса» проблемы
Возникнут ли у «Роскомоса» проблемы
Успех корабля Илона Маска грозит обернуться потерями для российской космической отрасли в сотни миллионов долларов. В минувшие выходные пилотируемый аппарат Crew Dragon компании SpaceX впервые состыковался с Международной космической станцией. Это был тестовый запуск, в дальнейшем корабль будет доставлять на МКС астронавтов. Сейчас этим занимаются исключительно российские «Союзы». Какие суммы недополучит Россия
В ночь на субботу с космодрома на мысе Канаверал стартовал корабль Crew Dragon с
«Спасибо за добрые слова», — так
Российские аппараты единственные в мире занимаются доставкой пассажиров на МКС. К примеру, NASA платит за каждого своего астронавта $81 млн. Теперь же американское ведомство сможет самостоятельно заниматься пассажирской перевозкой и не зависеть от «Союзов». В этом случае российская космическая отрасль не дополучит около полумиллиарда долларов, подсчитал Павел Пушкин, гендиректор компании «Космокурс», которая занимается полетами на орбиту.
«Если смотреть на бюджет РКК ''Энергия'', то это, наверное, ощутимый удар с учетом того, что у них сегодня серьезные финансовые проблемы. Эта организация является главным производителем космического корабля ''Союз''. Есть еще компания ''Прогресс'', которая делает ракетоносители для этого аппарата. Но у нее есть другие заказы, а у РКК ''Энергия'' на ''Союз'' останутся только заказы ''Роскосмоса''», — заявил Пушкин.
Ожидается, что оба аппарата смогут совершить пилотируемый полет с астронавтами на борту этим летом. В «Роскосмосе» конкуренции не опасаются. Правда,
Однако Crew Dragon более современный и вместительный аппарат, а значит, и в сфере космического туризма «Союз» вряд ли сможет составить конкуренцию на мировом рынке, уточняет эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич: «Маск создает семиместный многоразовый корабль, и он тоже будет возить туристов. И если стоимость запуска Falcon — порядка $60 млн, даже если пять мест будет отдано туристам, то стоимость полета одного туриста на Dragon будет порядка $10−15 млн».
Естественно, они заберут у нас туристов, потому что в одном запуске смогут вывозить много людей. Мы можем максимум два человека на наших ''Союзах''
При этом не только американские, но и российские космонавты могут пересесть на Crew Dragon. Такую вероятность не стал исключать представитель «Роскосмоса» Сергей Крикалев, уточнив, что окончательное решение все же не принято. Многие эксперты отрасли уверены, что теоретически это возможно, а с позиции экономики может быть и выгодно. Впрочем, с точки зрения геополитики, статуса и репутации «Роскосмос» вряд ли, при живых «Союзах», пойдет на такой шаг.
Ожидается, что 8 марта Crew Dragon отстыкуется от Международной космической станции и через 1 час 15 мин приводнится в Атлантическом океане.