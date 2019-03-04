Crew Dragon посоперничает с «Союзами»

Успех корабля Илона Маска грозит обернуться потерями для российской космической отрасли в сотни миллионов долларов. В минувшие выходные пилотируемый аппарат Crew Dragon компании SpaceX впервые состыковался с Международной космической станцией. Это был тестовый запуск, в дальнейшем корабль будет доставлять на МКС астронавтов. Сейчас этим занимаются исключительно российские «Союзы». Какие суммы недополучит Россия из-за Crew Dragon? И чем сможет ответить «Роскосмос» Илону Маску? Разбирался Александр Рассохин.

В ночь на субботу с космодрома на мысе Канаверал стартовал корабль Crew Dragon с ракетой-носителем Falcon 9. На борту лишь 200 кг груза и Эллен Рипли — манекен, названный в честь героини фильма «Чужой», своего рода дань уважения режиссеру Ридли Скотту, чья картина в этом году отмечает 40-летний юбилей. Спустя сутки после старта аппарат состыковался с МКС.

«Спасибо за добрые слова», — так по-русски Илон Маск поблагодарил в Twitter одну из российских пользовательниц. Девушка написала, что все космические энтузиасты России искренне рады успеху SpaceX.

Но благополучная стыковка Crew Dragon ставит под вопрос будущее кораблей «Союз».

Читайте также Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео из кабины корабля

Российские аппараты единственные в мире занимаются доставкой пассажиров на МКС. К примеру, NASA платит за каждого своего астронавта $81 млн. Теперь же американское ведомство сможет самостоятельно заниматься пассажирской перевозкой и не зависеть от «Союзов». В этом случае российская космическая отрасль не дополучит около полумиллиарда долларов, подсчитал Павел Пушкин, гендиректор компании «Космокурс», которая занимается полетами на орбиту.

«Если смотреть на бюджет РКК ''Энергия'', то это, наверное, ощутимый удар с учетом того, что у них сегодня серьезные финансовые проблемы. Эта организация является главным производителем космического корабля ''Союз''. Есть еще компания ''Прогресс'', которая делает ракетоносители для этого аппарата. Но у нее есть другие заказы, а у РКК ''Энергия'' на ''Союз'' останутся только заказы ''Роскосмоса''», — заявил Пушкин.

Помимо проекта Илона Маска, уже в апреле к МКС отправится и корабль компании Boeing

Читайте также Космическим туристам дадут облететь Землю по маршруту Гагарина

Ожидается, что оба аппарата смогут совершить пилотируемый полет с астронавтами на борту этим летом. В «Роскосмосе» конкуренции не опасаются. Правда, пресс-секретарь корпорации Владимир Устименко пояснил «Ъ FM», что контракт с NASA на доставку американских космонавтов на Международную станцию истекает в следующем году, и будет ли заключен новый, непонятно: «Я бы не сгущал так краски. Свято место пусто не бывает. Мы в этом направлении тоже работаем, у нас есть определенные запросы и от других стран, в том числе и определенные наработки по туризму. Обе наши организации в этом вопросе работают по части кооперации».

Однако Crew Dragon более современный и вместительный аппарат, а значит, и в сфере космического туризма «Союз» вряд ли сможет составить конкуренцию на мировом рынке, уточняет эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич: «Маск создает семиместный многоразовый корабль, и он тоже будет возить туристов. И если стоимость запуска Falcon — порядка $60 млн, даже если пять мест будет отдано туристам, то стоимость полета одного туриста на Dragon будет порядка $10−15 млн».

Естественно, они заберут у нас туристов, потому что в одном запуске смогут вывозить много людей. Мы можем максимум два человека на наших ''Союзах'' Вадим Лукашевич эксперт в сфере космонавтики

При этом не только американские, но и российские космонавты могут пересесть на Crew Dragon. Такую вероятность не стал исключать представитель «Роскосмоса» Сергей Крикалев, уточнив, что окончательное решение все же не принято. Многие эксперты отрасли уверены, что теоретически это возможно, а с позиции экономики может быть и выгодно. Впрочем, с точки зрения геополитики, статуса и репутации «Роскосмос» вряд ли, при живых «Союзах», пойдет на такой шаг.

Ожидается, что 8 марта Crew Dragon отстыкуется от Международной космической станции и через 1 час 15 мин приводнится в Атлантическом океане.