Мать с грудным ребенком выгнали из самолета из-за внешнего вида
Мать с грудным ребенком выгнали c рейса American Airlines
Мать с грудным ребенком выгнали c рейса American Airlines
Об этом сообщает Daily Mail.
Американка Джордан Флэйк должна была лететь с годовалым сыном Джексоном из
Затем он потребовал показать разрешение от врача на перелет. Тогда девушка пояснила, что они с Джексоном страдают от редкого генетическое заболевания ихтиоз, которое характеризуется сухостью и шелушением кожи.
После этого бортпроводник ушел, чтобы прочитать описание заболевания в интернете, а вернувшись, попросил Флэйк с сыном покинуть самолет. По словам женщины, когда она выходила из лайнера, другая стюардесса отпустила в ее адрес грубую реплику.
«Еще никогда в жизни меня так не унижали. Я отправила им письмо и жду ответа. Начните уже слушать людей! Я не должна была оправдываться за себя», — возмутилась женщина.
Ситуацию также прокомментировал отец Флэйк. «Моя дочь — милая девушка, жена военного и чудесная мать. Она родилась с этим заболеванием и не заслуживает такого отношения», — заявил Терри Ли Смит.
Представители American Airlines извинились перед Флэйк и ее сыном и пообещали провести расследование случившегося.