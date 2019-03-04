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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Ученый рассказал о преимуществах «солнечной зимы»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рекордно низкая активность Солнца в целом должна положительно сказаться на работе электроники, особенно космических аппаратов, а также на здоровье метеочувствительных людей, но может привести и к похолоданию на Земле, заявил РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый.

Источник: NASA

Ранее ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН сообщали, что уровень коротковолнового излучения Солнца упал ниже чувствительности приборов. Такое излучение формируется только во время активных процессов, например, солнечных вспышек. Также сообщалось, что невозможно точно предугадать, сколько еще продлится «солнечная зима».

Для Земли, помимо таких климатических изменений, к которым нам не привыкать, ничего страшного нет, потому что солнечная активность приводит к так называемым эффектам космической погоды, влияет на электронику, на здоровье многих людей метеочувствительных.
Лев Зеленый
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При этом он напомнил о длившемся примерно с 1645 по 1715 годы так называемом минимуме Маундера. В этот период на Солнце наблюдалось порядка 50 солнечных пятен вместо обычных 40−50 тысяч. По времени маундеровский минимум соответствует Малому ледниковому периоду.

Но это всё долго не продлится. Солнце имеет свой характер, магнитное поле, которое в нем генерируется, имеет 22-летний цикл, иногда этот цикл сбивается, задерживается, но через какое-то время оно вернется к нормальному функционированию. Так что это всё ненадолго. Когда я говорю ненадолго, это может быть порядка 10 лет. Для Солнца такие масштабы времени.

Кроме того, по его словам, низкая солнечная активность может усложнить работу туроператоров, организовывающих поездки в северные регионы России или в скандинавские страны, основной целью которых является полярное сияние. Сияний станет значительно меньше.

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