Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
О его смерти сообщает The Sun. Музыканту было 49 лет.
О его смерти сообщает The Sun. Музыканту было 49 лет.
Тело певца нашли утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. О кончине артиста проинформированы его ближайшие родственники.
Причина смерти пока не называется, но представитель полиции Эссекса подчеркнул, что правоохранительные органы не нашли в инциденте ничего подозрительного.
У The Prodigy на июль этого года запланировано выступление в Москве.
Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сперва он был танцором, затем проявил себя и как вокалист, спев в Firestarter, первом сингле коллектива, поднявшимся на первую позицию в чарте UK Singles Chart. В клипе на тот сингл Флинт предстал в узнаваемом ныне образе с фирменными «рожками».
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