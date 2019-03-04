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14:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

О его смерти сообщает The Sun. Музыканту было 49 лет.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Тело певца нашли утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. О кончине артиста проинформированы его ближайшие родственники.

Причина смерти пока не называется, но представитель полиции Эссекса подчеркнул, что правоохранительные органы не нашли в инциденте ничего подозрительного.

У The Prodigy на июль этого года запланировано выступление в Москве.

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Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сперва он был танцором, затем проявил себя и как вокалист, спев в Firestarter, первом сингле коллектива, поднявшимся на первую позицию в чарте UK Singles Chart. В клипе на тот сингл Флинт предстал в узнаваемом ныне образе с фирменными «рожками».

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