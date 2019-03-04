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15:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Зверев с короной на голове устроил одиночный митинг на Красной площади

Российский стилист, парикмахер и певец Сергей Зверев устроил одиночный митинг на Красной площади.

Снимком с акции протеста против строительства завода на Байкале стилист поделился в своем Instagram-аккаунте.

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«Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!» — написал Зверев под постом.

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На снимке парикмахер стоит с короной на голове на фоне Кремля и держит в руках плакат с ярко-красной надписью «Против строительства завода на Байкале».

Многие пользователи поддержали певца и поблагодарили его за поддержку. «Огромное спасибо вам от улан-удэнки за такое отношение, смелость и борьбу за наше наследие. Вы покорили наш местный инстаграм», — писали одни.

«Сергей, мы Вас уважаем!!! И вся Россия благодарит», — восхищались другие.

«Достойно восхищения. Спасибо, что вы это понимаете. Ну, хоть кто-то», — хвалили Зверева третьи.

К 2021 году рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области должен появиться китайский завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором строительства завода стала Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян. Местные жители опасаются, что предприятие нанесет непоправимый ущерб экологии.

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