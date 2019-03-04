Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU —Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно в понедельник, совершил самоубийство, сообщается в инстаграме группы.
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU —Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно в понедельник, совершил самоубийство, сообщается в инстаграме группы.
«Эти новости — правда. Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит лишил себя жизни на выходных. Я шокирован, зол, сбит с толку, мое сердце разбито. Покойся с миром. Брат Лиэм (один из основателей The Prodigy Лиэм Хоулетт — ИФ), — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 49-летний вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым у себя дома в британском графстве Эссекс. Таблоид The Sun сообщал, что полиция не увидела в его смерти никаких подозрительных причин.
Кит Флинт получил известность как вокалист основанной в 1990 году группы The Prodigy, где он сначала был только танцором. В 1996 году он выступил в качестве вокалиста при записи сингла Firestarter, который стал мировым хитом. Далее он принимал участие в записи таких треков, как Omen, Breathe, Baby’s Got a Temper.
The Prodigy несколько раз выступали в России и в июле 2019 года должны были стать одними из хедлайнеров фестиваля Park Live в Москве.
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