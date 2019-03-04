Babushka boi: «Бурановские бабушки» перепели рэп-трек A$AP Rocky и пообещали подарить ему платок

Музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», представлявший Россию на «Евровидении» в 2012 году, записал свою версию песни Babushka американского рэпера A$AP Rocky. После речитатива бабушки пригласили музыканта в Москву: «Зубы-то красивые! Сам вроде ничего! Наш человек, наш. А что это за тряпка? A$AP Rocky, приезжай к нам, мы тебе шикарный платок подарим, еще лучше!».