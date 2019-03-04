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16:32 (мск), источник: Esquire

Babushka boi: «Бурановские бабушки» перепели рэп-трек A$AP Rocky и пообещали подарить ему платок

Участницы фольклорного коллектива отметили, что в России найдут для него платок лучше, чем от Gucci.

Источник: AFP 2019

Музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», представлявший Россию на «Евровидении» в 2012 году, записал свою версию песни Babushka американского рэпера A$AP Rocky. После речитатива бабушки пригласили музыканта в Москву: «Зубы-то красивые! Сам вроде ничего! Наш человек, наш. А что это за тряпка? A$AP Rocky, приезжай к нам, мы тебе шикарный платок подарим, еще лучше!».

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Напомним, в ноябре 2018 года A$AP Rocky пришел на мероприятие лос-анджелесского музея искусств LACMA в платке Gucci, повязав его на манер российских бабушек. Тогда музыкант заявил, что хочет даже ввести моду на такой головной убор, и изменил описание в своем профиле в инстаграме на BABUSHKA BOI.

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А в январе рэпер выпустил песню Babushka.

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