Художник создает удивительные бонсаи из стекла
Ювелирная работа.
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Ювелирная работа.
Итальянский художник Симон Крестани много лет работает со стеклом. Из этого материала он создает невероятные скульптуры цветов, насекомых, морских обитателей и просто причудливые цепочки из пузырьков воздуха.
Но главной и самой любимой темой художника являются бонсаи. Изготовление миниатюрных стеклянных деревьев, которые растут из необычных ваз, уже стало его визитной карточкой.