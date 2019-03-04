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17:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник создает удивительные бонсаи из стекла

Ювелирная работа.

Итальянский художник Симон Крестани много лет работает со стеклом. Из этого материала он создает невероятные скульптуры цветов, насекомых, морских обитателей и просто причудливые цепочки из пузырьков воздуха.

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Но главной и самой любимой темой художника являются бонсаи. Изготовление миниатюрных стеклянных деревьев, которые растут из необычных ваз, уже стало его визитной карточкой.

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