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18:31 (мск), источник: Российская газета

Заключенным разрешат отбывать срок в тюрьме рядом с домом

Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил о разработке проекта, который даст осужденным шанс оказаться в казенном доме рядом с домом.

Источник: AP 2019

Как рассказал Александр Коновалов на заседании коллегии минюста, в этом году ведомством будет обеспечено сопровождение законопроекта, предусматривающего возможность направления осужденного в исправительное учреждение, расположенное рядом с местом проживания его близких родственников, что позволит в меньшей степени разрывать социальные связи.

В Уголовно-исполнительный кодекс предлагается внести нормы, дающие осужденному право обратиться с просьбой к администрации — перевести его в колонию ближе к дому. Или в тот регион, где живут близкие родственники.

Если же просьбу исполнить невозможно из-за отсутствия в том регионе подходящих казенных домов, человека могут перевести в соседнюю область.

При этом право на перевод не будет безусловным. В некоторых случаях человеку могут отказать.
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Определенные категории осужденных, наоборот, необходимо держать дальше от родных мест.

Вопрос, где человеку сидеть, остается на усмотрение тюремного ведомства. Перевести в другой казенный дом заключенного могут по каким-то служебным соображениям, например, если человеку угрожает опасность. Или если в самой колонии реорганизация. Но идти навстречу человеку, желающему оказаться в местах не столь отдаленных от дома, гражданин начальник сегодня не обязан.

Раз в законе нет такого основания, как перевод ближе к дому, администрация колонии часто отказывает в таких просьбах. Подготовленный проект может дать шанс заключенным — не отрываться от семей. Это важно, ведь осужденный рано или поздно выйдет на волю. Если его забудут родные, ему некуда будет идти. Если же бывшего заключенного примут семья и воля, он скорее всего уже не будет повторять прошлых грехов.

Осужденный получит право попросить о переводе в регион, где живут близкие родственники. Администрация не сможет без причин отмахнуться от такой просьбы.
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Глава минюста особо отметил, что число заключенных снижается. Общая численность осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, сократилась на 34,1 тысячи человек и по данным на 1 февраля составила 459 тысяч человек. Кроме того, 98,6 тысячи граждан находились под арестом в следственных изоляторах. Вместо лишения свободы суды активно применяют другие наказания, например, чаще стали назначать принудительные работы.

За прошлый год число осужденных к принудительным работам, поступивших в исправительные центры, увеличилось более чем вдвое.

«Это значит, что это наказание будет развиваться, дальше применяться как альтернатива изоляции от общества более активно», — заявил Александр Коновалов.

Сеть центров для принудительных работ расширяется.

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