Заключенным разрешат отбывать срок в тюрьме рядом с домом
Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил о разработке проекта, который даст осужденным шанс оказаться в казенном доме рядом с домом.
Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил о разработке проекта, который даст осужденным шанс оказаться в казенном доме рядом с домом.
Как рассказал Александр Коновалов на заседании коллегии минюста, в этом году ведомством будет обеспечено сопровождение законопроекта, предусматривающего возможность направления осужденного в исправительное учреждение, расположенное рядом с местом проживания его близких родственников, что позволит в меньшей степени разрывать социальные связи.
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Если же просьбу исполнить невозможно
Определенные категории осужденных, наоборот, необходимо держать дальше от родных мест.
Вопрос, где человеку сидеть, остается на усмотрение тюремного ведомства. Перевести в другой казенный дом заключенного могут по
Раз в законе нет такого основания, как перевод ближе к дому, администрация колонии часто отказывает в таких просьбах. Подготовленный проект может дать шанс заключенным — не отрываться от семей. Это важно, ведь осужденный рано или поздно выйдет на волю. Если его забудут родные, ему некуда будет идти. Если же бывшего заключенного примут семья и воля, он скорее всего уже не будет повторять прошлых грехов.
Глава минюста особо отметил, что число заключенных снижается. Общая численность осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, сократилась на 34,1 тысячи человек и по данным на 1 февраля составила 459 тысяч человек. Кроме того, 98,6 тысячи граждан находились под арестом в следственных изоляторах. Вместо лишения свободы суды активно применяют другие наказания, например, чаще стали назначать принудительные работы.
За прошлый год число осужденных к принудительным работам, поступивших в исправительные центры, увеличилось более чем вдвое.
«Это значит, что это наказание будет развиваться, дальше применяться как альтернатива изоляции от общества более активно», — заявил Александр Коновалов.
Сеть центров для принудительных работ расширяется.