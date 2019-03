Вокалист The Prodigy покончил с собой. Ему было 49 лет

«Психосоматический, наркоман, невменяемый»

Вокал Флинта звучит на таких мощных композициях The Prodigy, как Omen, Take Me to the Hospital, Run with the Wolves и World’s On Fire. Помимо этого, музыкант занимался сайд-проектами. К примеру, в 2012-м совместно с дабстеп-исполнителем Caspa Флинт записал трек War и клип на него. Ранее, в 2003-м он собрал группу Flint — коллектив записал альбом под названием Device #1, с которого успел выпустить две композиции Asteroids и Aim 4. Сама пластинка однако так и не увидела свет, а команда распалась в том же году, отыграв лишь несколько концертов.