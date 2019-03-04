Скала с 650-ступенчатой лестницей: где находится самая необычная смотровая площадка

Она стоит отдельно от других гор, и с нее открывается восхитительный вид на близлежащие города, реки и озера.

Не использовать такую необычную скалу было бы преступлением, а потому местные жители построили в середине горы зигзагообразную лестницу с 650 ступенями, по которой можно попасть на вершину, где расположена смотровая площадка и трехметровая башня.