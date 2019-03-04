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19:21 (мск), источник: Mail.ru Новости

Скала с 650-ступенчатой лестницей: где находится самая необычная смотровая площадка

Взобраться на нее смогут только самые смелые.

Между колумбийскими городками Гуатапе и Эль-Пеньол есть удивительная туристическая достопримечательность — 220 метровая скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе.

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Она стоит отдельно от других гор, и с нее открывается восхитительный вид на близлежащие города, реки и озера.

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Не использовать такую необычную скалу было бы преступлением, а потому местные жители построили в середине горы зигзагообразную лестницу с 650 ступенями, по которой можно попасть на вершину, где расположена смотровая площадка и трехметровая башня.

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