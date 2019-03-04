Художник делает реалистичных птиц из воздушных шаров
В естественной среде они выглядят как настоящие.
В естественной среде они выглядят как настоящие.
Британский художник, инженер и скульптор Терри Кук просто обожает природу. Именно флора и фауна вдохновляют его на творчество. Цветы, деревья, птицы, насекомые и животные — это главные герои его рисунков и скульптур.
Одна из самых интересных серий его работ — птицы из воздушных шаров. Эти миниатюрные фигуры сделаны максимально похожими на оригиналы: художник внимательно подобрал цвета и соединил несколько шаров, чтобы добиться точности деталей.
Готовые фигуры синиц, цапель, дятлов и других птиц он помещает в естественную среду обитания и фотографирует. Но после фотосессии Кук их уничтожает, чтобы ни одна часть воздушного шара не попала в природу и не нанесла ей вред.