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19:36 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник делает реалистичных птиц из воздушных шаров

В естественной среде они выглядят как настоящие.

Британский художник, инженер и скульптор Терри Кук просто обожает природу. Именно флора и фауна вдохновляют его на творчество. Цветы, деревья, птицы, насекомые и животные — это главные герои его рисунков и скульптур.

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Одна из самых интересных серий его работ — птицы из воздушных шаров. Эти миниатюрные фигуры сделаны максимально похожими на оригиналы: художник внимательно подобрал цвета и соединил несколько шаров, чтобы добиться точности деталей.

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Готовые фигуры синиц, цапель, дятлов и других птиц он помещает в естественную среду обитания и фотографирует. Но после фотосессии Кук их уничтожает, чтобы ни одна часть воздушного шара не попала в природу и не нанесла ей вред.

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