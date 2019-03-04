В «Роскосмосе» уволят сотрудника, назвавшего жителей хрущевок «скотобазой»

«Руководство ФГУП “Организация “Агат”” поддержало решение комиссии по этике госкорпорации “Роскосмос” и сегодня приняло решение об увольнении сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет», — заявили «Ъ».

Ранее специально созданная «Роскосмосом» комиссия по этике, проанализировав ситуацию с «неподобающим поведением в публичном пространстве сотрудника ракетно-космической отрасли», рекомендовала организации его уволить. При этом в госкорпорации обратили внимание «Ъ» на то, что речь идет о сотруднике именно дочерней организаций, а не самого «Роскосмоса», как сообщалось ранее.

Напомним, Станислав Жарков в своем комментарии к одному из постов в соцсети Facebook выразил мнение, что качество жизни в новых домах, которые построят в Москве по программе реновации, быстро станет хуже после переселения туда жителей сносимых хрущевок.

В ходе обсуждения он назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок, подчеркнув, что люди, которых переселят из хрущевок, испортят новые дома за пару лет.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — написал он в соцсети.

Через некоторое время после того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, аккаунт сотрудника головного финансового института «Роскосмоса» исчез из Facebook. Хотя господин Жарков публично извинился за свои слова и призвал рассматривать их как его личное мнение, однако ситуации это уже не изменило. В госкорпорации «Роскосмос» так же принесли извинения всем, кого оскорбило это высказывание.

На сайте ФГУП «Организация “Агат”» говорится, что структура является головным экономическим научно-исследовательским институтом ракетно-космической промышленности с 1973 года. Новостей об увольнении топ-менеджера организации на сайте нет.

Отметим, что за резонансные высказывания в социальных сетях увольняли и ранее. Так, например, 5 августа 2014 года замминистра экономического развития Сергей Беляков разместил на своей странице Facebook сообщение, в котором извинился за принятое властями решение о продлении заморозки пенсионных накоплений на 2015 год: «Мы всем обещали, что заморозка распространится только на 2014 год. Я прошу у всех прощения за глупости, которые мы делаем, и за то, что мы не дорожим своим словом». Уже на следующий день распоряжением премьера Дмитрия Медведева он был освобожден от занимаемой должности: таким образом в Белом доме ответили на публичную критику чиновником решений вышестоящего руководства.

Александра Джорджевич, Иван Сафронов